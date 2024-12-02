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台灣高鐵開賣「百二歲聯名禮盒組」還限量加贈免費車票

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台灣高鐵同步開賣T-Shopping x百二歲聯名良辰雙享禮盒組，贈高鐵免費乘車券。圖／台灣高鐵提供
台灣高鐵同步開賣T-Shopping x百二歲聯名良辰雙享禮盒組，贈高鐵免費乘車券。圖／台灣高鐵提供

時近歲末，考量民眾多有送禮需求，台灣高鐵「T-Shopping高鐵線上購」即日起至2025年1月10日止，推出全站購物單筆滿888元即享免運費的優惠，推薦獨家預購的限定版「卡娜赫拉的小動物聯名鳳梨酥」；另今起限定開賣「百二歲聯名良辰雙享禮盒組」，購買還限量加贈高鐵標準車廂免費乘車兌換券1張。

台灣高鐵表示，尚未開賣詢問度就爆表的「卡娜赫拉的小動物聯名鳳梨酥」，是台灣高鐵與百年漢餅品牌「舊振南餅店」聯名推出的鳳梨酥，，不僅外盒可作為可愛的小物收納盒，盒內還附送「卡娜赫拉的小動物立卡」，可自由剪裁為小書籤或尺規使用，即日起至12月8日，開放旅客在T-Shopping預購「四入樂享盒四盒組」，優惠價888元。

同時，限定開賣「T-Shopping x百二歲聯名良辰雙享禮盒組」，與台灣在地茶品牌百二歲聯名，嚴選來自南投鹿谷鄉的蜜香烏龍茶，再搭配2款濃濃茶香內餡的法式薄餅，每組優惠價2000元，限量加贈高鐵標準車廂免費乘車兌換券乙張。

台灣高鐵聯名卡娜赫拉的小動物鳳梨酥四人樂享盒4盒組888元，免運直送到家。圖／台灣高鐵提供
台灣高鐵聯名卡娜赫拉的小動物鳳梨酥四人樂享盒4盒組888元，免運直送到家。圖／台灣高鐵提供
台灣高鐵聯名卡娜赫拉的小動物鳳梨酥四入樂享盒，即日起T-Shopping獨家開放預購。圖／台灣高鐵提供
台灣高鐵聯名卡娜赫拉的小動物鳳梨酥四入樂享盒，即日起T-Shopping獨家開放預購。圖／台灣高鐵提供
台灣高鐵推限定版卡娜赫拉的小動物聯名鳳梨酥，攜手在地品牌，車廂造型外盒送禮自用兩相宜。圖／台灣高鐵提供
台灣高鐵推限定版卡娜赫拉的小動物聯名鳳梨酥，攜手在地品牌，車廂造型外盒送禮自用兩相宜。圖／台灣高鐵提供

動物 高鐵 鳳梨酥

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