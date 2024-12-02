2歲半男童咳到嘔吐確診肺炎鏈球菌作怪 醫師籲疫苗加強保護

花蓮2歲半的呂姓男童反覆發燒、持續咳嗽，甚至夜間咳到嘔吐，經醫師診斷，確診是肺炎鏈球菌所致的肺炎，醫師用抗生素治療，經過5天住院，呂童逐漸恢復健康。醫師提醒，接種肺炎鏈球菌疫苗是預防感染的有效方法，否則要花最少7天的住院治療，勞心又傷神。

門諾醫院小兒科醫師鄭永隆表示，肺炎鏈球菌是肺炎的主要致病菌，傳染力極高，可透過吸入帶菌飛沫或空氣感染人體。嬰幼兒及免疫力較低的成人，是此病的高風險群體。一旦感染，若未及時處置，部分病例可能惡化為「大葉性肺炎」，需要抗生素治療7至20天，治療過程也讓患者與家屬身心煎熬。

醫師鄭永隆提醒，國內提供老年人公費疫苗接種服務，幫助增強免疫力；嬰幼兒則需按時完成疫苗接種，包括1歲1個月時接種第三劑肺炎鏈球菌疫苗。不過，隨著年齡增長，疫苗的保護力逐漸下降，加上學齡兒童接觸人群變多，特別是在就讀幼稚園後感染風險增高，建議在4歲時接種一劑追加疫苗，遠離肺炎鏈球菌的威脅。

「預防勝於治療」鄭醫師強調，為避免孩子因感染而住院，建議提前透過追加疫苗接種加強保護，不僅能減少疾病帶來的身體影響，也能降低家人的擔憂和醫療負擔，呼籲家長在適當的年齡帶孩子完成疫苗追加。