花蓮住房率回溫！住房補助已用逾8成 還有2萬人可申請

花蓮觀光經0403地震後重創，為延長旅客於花蓮停留天數，交通部觀光署推出3.0 plus方案，每人最高可補助5000元。觀光署表示，由於花蓮每周舉辦各式活動，加上補助及天氣穩定，第3季客房住用率已從1成提高至3成，有逐步回溫現象，住房補助也已用逾8成，估計還有2萬人可獲得補助。

我國旅館業分為觀光旅館、旅館的2大類型，觀光署指出，根據台灣旅宿網統計，今年1至9月旅館業（觀光旅館及旅館）平均房價為2943元，較去年同期2973元，減少30元，下降1.01％，縣市旅宿業平均房價漲幅趨勢略微趨緩。

客房住用率部分，今年1至9月旅館業為48.33%，較去年同期49.84%，減少1.51個百分點，下降3.03%，整體客房住用率，較去年同期小幅下降，推測主要受國境開放、匯差等因素影響國人旅遊目的地選擇所致。

而花東地區旅館業客房住用率受0403地震、颱風、旅客信心不足的影響，花蓮縣今天年第2季客房住用率，4月14.28％、5月12.16％、6月18.73％，住用率僅1成左右，第3季逐步恢復為2至3成，7月26.86％、8月32.77％、9月33.35％。

台東縣今年第2、3季住用率則維持在2成3至3成6，3月客房住用率為34.03％、4月30.4％、5月23.57％、6月26.72％、7月32.91％、8月36.37％、9月32.68％。顯示花東地區住客人次持續回流中。

以各縣市統計顯示，新竹縣、台南市、新北市、高雄市、澎湖縣及雲林縣旅館業（觀光旅館及旅館）今年第3季客房住用率分別為58.68%、51.5%、50.35%、49.3%、37.58%及28.49%，均較去年同期成長，顯示藉由在地文化及美食、藝術音樂、演唱會、運動賽事、花火節等活動，促進旅客留宿，進而提升地方食、宿、遊、購、行的共榮發展。

觀光署旅宿組長曹逸書表示，為降低0403花蓮地震對旅宿業的影響，觀光署辦理「振興花蓮震後獎勵旅遊個別旅客住宿優惠活動」，也就是自由行3.0 plus方案，民眾即日起至12月20日前入住花蓮合法旅宿，即可享第1晚1000元、第2晚1500元的住宿折抵優惠，單月最高可補2500元，若跨月住宿最高可補5000元。

曹逸書說，花蓮目前每周都有活動，加上住房補助、天氣穩定，讓旅客更有意願前往花蓮旅遊，因此第3季客房住用率逐漸回溫；補助部分，台東已結束，而針對花蓮自由行住房補助編列的8.15億，目前已用了逾8成，等於僅剩1億元尚未補助，若以每人最高補助5000元計算，還有2萬人可得到補助。