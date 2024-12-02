吃鍋水腫小心！醫示警麻辣鍋喝1碗就極限 一類人恐致心臟衰竭

「水腫不是水喝太多！」心臟內科醫師林謂文上節目《健康好生活》中指出，自己曾遇過一名60多歲的病患，有高血壓、心衰竭病史，近來病情惡化，腳常常水腫，詢問之下才知道，該男子非常喜歡喝火鍋湯，在鈉、鹽分攝取太多下，腳自然而然就變腫、血壓也飆高，致使心衰竭病況加劇。

林謂文表示，冬天到了，台灣人愛吃鍋，但要注意湯不要喝太多，尤其是患有心血管疾病、高血壓或心臟衰竭的人。一般人每日建議鈉攝取量小於6克（6,000毫克），以一碗600cc的湯計算，薑母鴨、羊肉爐鈉含量皆超過2,000毫克，其中麻辣鍋更是高達5,000毫克，喝一點點就快超標。

林謂文指出，這名高血壓的患者就是因為過量攝取高鈉食物，導致心肌梗塞和心臟衰竭，自己還一度認為搶救不回來，雖然最後搶救成功，但病患後續生活受到許多影響，包括疲累、呼吸困難等症狀反覆發作。

林謂文也特別提醒心血管疾病患者，除了定時服用藥物，也要避免飲食失調，最好選擇清淡的食物；至於一般人，在補冬的時候也要注意火鍋湯底的攝取，千萬不要過量。