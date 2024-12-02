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助憂鬱症患者重拾光明 桃療新設免費光照治療區

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園療養院首創將光照治療設備引入身心專區的候診空間，打造免費的光照治療區。圖／桃療提供
桃園療養院首創將光照治療設備引入身心專區的候診空間，打造免費的光照治療區。圖／桃療提供

衛生福利部桃園療養院近期推出創新醫療服務，首創將光照治療設備引入身心專區候診空間，成為全台首家讓民眾在候診時即可接受光照治療的醫療機構，為季節性憂鬱症及其他情緒障礙患者帶來新希望。

52歲的李先生因長期遭受季節性憂鬱症所苦，每到冬季都會出現情緒低落、精力不足，甚至影響工作與家庭生活，多次嘗試藥物治療但效果有限，在朋友建議下到衛福部桃園療養院接受光照治療並合併原有藥物治療。

在持續每天接受早晨30分鐘的光照治療4周後，李先生的情緒逐漸穩定，精神狀況也大幅提升，他說，「每天早上坐在光照燈下，就像迎接一場小型的陽光洗禮，現在冬天對我來說，已不再是那麼難熬的季節了。」

桃療表示，光照治療是一種非侵入性的治療方法，主要透過特定強度（一般為2500到10000LUX）的全光譜白光模擬自然日光，幫助調節人體的生理時鐘與神經化學物質分泌。研究顯示，每日上午接受光照治療，對於改善季節性憂鬱症效果顯著，也對重鬱症患者及雙相情緒障礙症的憂鬱期有輔助治療效果，光照治療還能調節日夜節律，改善患者的睡眠品質。

桃療表示，以往在桃療光照治療必須在腦醫學中心的光照治療室內進行，患者需要專程前往接受完整的療程，目前桃療首創將光照治療設備引入身心專區的候診空間，打造免費的光照治療區，也是全台首個讓民眾從候診就開始接受治療的醫療機構，每天上午開啟光照設備，讓患者在候診過程中，輕鬆體驗光照治療的好處。

腦醫學中心主任洪育遠表示，光照治療燈的強度經過精密設計，不僅能模擬晨光的效果，還非常安全，縱使是一般健康民眾，每天上午接受光照治療也是有益無害，這樣的安排不僅節省時間，也讓治療變得更便利。

一般精神科主任詹佳祥表示，光照治療不僅僅對季節性憂鬱症有效，對於一般憂鬱症患者和因為日夜節律混亂引起的睡眠障礙也有顯著幫助，希望透過這樣的創新服務，讓每位患者感受到更全面的關懷。

患者 情緒 憂鬱症

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