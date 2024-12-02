髖關節股骨頭缺血性壞死 33歲男夜不得眠 醫用這個手術救了他

1名33歲男性因腎絲球硬化症長期服用類固醇，雖然控制了病情，但副作用卻造成他的髖關節股骨頭缺血性壞死。醫師替他進行雙側人工髖關節置換手術，終於緩解了兩側疼痛，並在手術後第一天便可下床活動。

台中市長安醫院骨科醫師趙子鎔說，長期服用類固醇會影響股骨頭的微血管供應，導致骨骼逐漸缺損塌陷，進而破壞整個髖關節的軟骨。「人工關節置換」是治療股骨頭缺血性壞死的最終手段，精準微創的技術能大幅減少對肌肉的破壞，讓患者迅速恢復正常生活。

他說，人工關節置換術是治療髖關節病變的最終手段，患者3年前曾在其他醫院接受核心減壓手術，但仍反覆疼痛，換關節就是根除疼痛的唯一方法。經過仔細分析，以及醫病充分討論，患者決定換關節，還主動要求一次換兩側，因為不想再繼續痛了。

患者術後說，術前疼痛不適已成生活中的一部分，不僅行走困難，甚至影響睡眠，因此換了好幾個工作。他說，手術前，每次翻身鼠蹊部和屁股都很不舒服，好像有蟲在鑽、像蛀牙般的酸痛，整晚輾轉反側。手術後一周，雖然傷口還有些痛，但已經能睡上一晚好覺了。

趙子鎔說，許多患者因怕痛而猶豫不敢手術，但長期疼痛付出的身心代價，以及工作、旅遊所受到的限制，遠超乎疾病的傷害。微創手術能大幅減少手術對周邊組織的傷害，搭配術後的疼痛控制計畫，絕大多數患者都能在術後隔天下床。而且，開刀技術的進步，可以大幅降低術後脫臼的機率，也讓手術後的活動更自然不受限，蹲低、側睡都不是問題。

他說，年長者大多因為退化、骨質疏鬆、跌倒而傷到髖關節，青壯年反而需格外留意類固醇與酒精這兩項危險因子。但不分年齡，面對髖關節疼痛時，不應一味忍耐或依賴止痛藥。應及早進行檢查和專業評估，或許能獲得更有效的治療，改善生活品質。