快訊

賴清德總統抵夏威夷…AIT登機歡迎是歷年最高禮遇？ 藍營批胡扯

拜登特赦兒惹眾怒！川普指司法不公且濫權 外媒也狠批「不要臉」

菸味忍4年逐一查訪鄰居提告 逆轉勝關鍵竟是被告母證詞

聽新聞
0:00 / 0:00

憂婦女孩子成商品 7綠委籲人工生殖與代理孕母脫鉤

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立委黃秀芳、林月琴、郭昱晴、黃捷、陳培瑜、張雅琳、王正旭今天向在野喊話，強調開放代理孕母與否社會仍有疑義，應與人工生殖法脫鉤。圖／林月琴辦公室提供
民進黨立委黃秀芳、林月琴、郭昱晴、黃捷、陳培瑜、張雅琳、王正旭今天向在野喊話，強調開放代理孕母與否社會仍有疑義，應與人工生殖法脫鉤。圖／林月琴辦公室提供

攸關女同志伴侶、單身女性使用人工生殖，及代理孕母制度的「人工生殖法」周四將於立法院審議，多名民進黨立委今天發聲，支持細緻討論女同、單身如何使用人工生殖，但開放代理孕母與否社會仍有疑義，應與人工生殖法脫鉤，另立專法保障人權，而非粗暴修法，綁架子宮

衛福部今年7月預告「人工生殖法」，其中增訂代理孕母機制引發討論，修法草案目前仍在調整，尚未送至行政院拍板，立法院衛環委員會周四進行法案詢答，16個朝野立委版本可能進入逐條審查，其中綠委版本皆未納入代孕機制，藍白則皆有納入，預料屆時將上演藍白與綠大戰。

民進黨籍召委黃秀芳今率黨籍立委向在野喊話。林月琴指出，生兒育女是成年人的選擇，不影響他人權益，但代理孕母牽涉女性的身體自主權、挑戰倫理與進步價值，因此人工生殖、代理孕母必須分開處理，不能偷換概念，混為一談。

「不能只看到不孕症者的期待與需求，沒有看到代孕者的生命、健康與尊嚴。」林月琴提到，代理孕母與由孕母所生的孩子，隨時可能淪為醫療、法律、經濟多重暴力的受害者，女性不會因為代孕而脫貧，小孩也將同時面臨被遺棄、與被販運的風險。

郭昱晴認為，社會上許多代孕呼聲是來自婆家壓力，或是認為女人不能生育就不完整，此種說詞應該被改變，生或不生女人都能自行選擇，但能生或不能生也不能定義一個女人的價值。王正旭則喊話，盼衛福部、行政院能盡快提出行政院的修正版本。

黃捷批評，假使代理孕母在沒有任何配套下粗暴通過，就是在綁架女性子宮，當前不只未處理「近親代孕」議題，造成姐妹可能礙於親情壓力被迫要幫其他兄弟代孕，也未規範代理孕母日常生活、評估機制，假使孕母生出來的孩子是畸形兒或有嚴重遺傳疾病，是否能自行決定流產？

張雅琳、陳培瑜則以兒童視角出發，張說，衛福部認為應在子女血緣認知全、捐贈人隱私中進行權衡，但孩子難道沒有權利知道生育自己的人是誰？假使孩子出生後罹患先天疾病，是否會被遺棄或在不好環境生長？草案顯然將兒童當成大人能主宰的物品，非常失當。

林淑芬直言，代理孕母是在鞏固父權文化，壓迫女性一定要生出夫家血脈，但此制度不但傷害身體自主權，還在鞏固父權思想。她質疑，政府、在野提案委員未做過性別平等影響評估、兒童最佳利益評估，只想到委託人的需求就要硬幹，由上而下強迫社會接受代理孕母。

林淑芬指出，扣除真正需要的人，請外界別再基於產業需求、特殊需求的情況下開放代理孕母，商業化出借子宮，讓有錢人去買沒錢人的子宮代孕，造成社會上極大風險。

代理孕母 子宮 行政院

延伸閱讀

洪申翰周三赴立院專報霸凌案 朝野立委料將問好問滿

罕病權促會／曾敏傑：罕病防治須串連產檢、新生篩檢、罹病生育

民法刪父母「懲戒權」 林月琴：防止假管教真虐待

公務員之死...綠委盼制定反霸凌專法 保障勞工、公務員

相關新聞

需求暴增 長照居服員成長率雪崩

我國長照需求人口愈來愈多，二○二○年為八二萬四五一五人，今年已攀升至八十九萬二一一七人，但居家服務員人數成長停滯，去年增...

「大雪」節氣將至 4生肖注意心血管疾病 稍有不適需就醫

本月7日深夜11時19分將進入「大雪」節氣，命理師楊登嵙提到，在大雪節氣中，有鼠、牛、龍、馬等4個生肖，需要注意心血管疾...

輻射冷卻早晚仍冷低溫13度 明起北東降溫轉雨

早晚要多穿點。天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天指出，北方冷高壓持續減弱，台灣附近偏東風且水氣少，今各地天氣晴時多雲，無顯...

居服員多婉拒 愛滋感染者成孤兒

十二月一日為世界愛滋日，截至今年十月，全國累計四萬六八一九名ＨＩＶ感染者，五十歲以上中高齡者三一四九人，年逾六十五歲銀髮...

「老老照護」 76歲阿嬤成為搶手居服員

衛福部推估長照需求人數近九○萬人，但長照人力不足，居服員平均年齡超過五十歲，弘道老人福利基金會多名「居家阿嬤」相當熱門，...

國內首份自駕事故調查：自駕輔助系統 各車廠皆未達全自動

電動車自駕事故頻傳，運安會完成首起電動車自駕事故調查報告，直指目前各廠牌先進駕駛輔助系統（ＡＤＡＳ）皆未達駕駛人可完全依...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。