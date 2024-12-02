憂婦女孩子成商品 7綠委籲人工生殖與代理孕母脫鉤

攸關女同志伴侶、單身女性使用人工生殖，及代理孕母制度的「人工生殖法」周四將於立法院審議，多名民進黨立委今天發聲，支持細緻討論女同、單身如何使用人工生殖，但開放代理孕母與否社會仍有疑義，應與人工生殖法脫鉤，另立專法保障人權，而非粗暴修法，綁架子宮。

衛福部今年7月預告「人工生殖法」，其中增訂代理孕母機制引發討論，修法草案目前仍在調整，尚未送至行政院拍板，立法院衛環委員會周四進行法案詢答，16個朝野立委版本可能進入逐條審查，其中綠委版本皆未納入代孕機制，藍白則皆有納入，預料屆時將上演藍白與綠大戰。

民進黨籍召委黃秀芳今率黨籍立委向在野喊話。林月琴指出，生兒育女是成年人的選擇，不影響他人權益，但代理孕母牽涉女性的身體自主權、挑戰倫理與進步價值，因此人工生殖、代理孕母必須分開處理，不能偷換概念，混為一談。

「不能只看到不孕症者的期待與需求，沒有看到代孕者的生命、健康與尊嚴。」林月琴提到，代理孕母與由孕母所生的孩子，隨時可能淪為醫療、法律、經濟多重暴力的受害者，女性不會因為代孕而脫貧，小孩也將同時面臨被遺棄、與被販運的風險。

郭昱晴認為，社會上許多代孕呼聲是來自婆家壓力，或是認為女人不能生育就不完整，此種說詞應該被改變，生或不生女人都能自行選擇，但能生或不能生也不能定義一個女人的價值。王正旭則喊話，盼衛福部、行政院能盡快提出行政院的修正版本。

黃捷批評，假使代理孕母在沒有任何配套下粗暴通過，就是在綁架女性子宮，當前不只未處理「近親代孕」議題，造成姐妹可能礙於親情壓力被迫要幫其他兄弟代孕，也未規範代理孕母日常生活、評估機制，假使孕母生出來的孩子是畸形兒或有嚴重遺傳疾病，是否能自行決定流產？

張雅琳、陳培瑜則以兒童視角出發，張說，衛福部認為應在子女血緣認知全、捐贈人隱私中進行權衡，但孩子難道沒有權利知道生育自己的人是誰？假使孩子出生後罹患先天疾病，是否會被遺棄或在不好環境生長？草案顯然將兒童當成大人能主宰的物品，非常失當。

林淑芬直言，代理孕母是在鞏固父權文化，壓迫女性一定要生出夫家血脈，但此制度不但傷害身體自主權，還在鞏固父權思想。她質疑，政府、在野提案委員未做過性別平等影響評估、兒童最佳利益評估，只想到委託人的需求就要硬幹，由上而下強迫社會接受代理孕母。

林淑芬指出，扣除真正需要的人，請外界別再基於產業需求、特殊需求的情況下開放代理孕母，商業化出借子宮，讓有錢人去買沒錢人的子宮代孕，造成社會上極大風險。