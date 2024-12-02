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未取得共識首部全球塑膠公約難產 彭啟明：下次要有結論

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
彭啓明表示，盡管本次會議未能取得預期成果，但各國代表仍表達了對解決塑膠汙染問題的共同承諾，全部條文將延至下次會議繼續討論，並期待在下次會議中取得更多進展。記者李柏澔／攝影
彭啓明表示，盡管本次會議未能取得預期成果，但各國代表仍表達了對解決塑膠汙染問題的共同承諾，全部條文將延至下次會議繼續討論，並期待在下次會議中取得更多進展。記者李柏澔／攝影

「全球塑膠公約第五次會議」（INC5）歷經7天44場會議討論後，於昨天正式閉幕，但各方未能就公約內容達成共識，會議最終未能形成全球首部的塑膠公約。環境部表示，盡管本次會議未能取得預期成果，但各國代表仍表達了對解決塑膠汙染問題的共同承諾，全部條文將延至下次會議繼續討論，並期待在下次會議中取得更多進展。

「全球塑膠公約」草案內容共有32條，其中關注重點為第3條塑膠產品及產品添加化學品等品項納入淘汰清單及期程；第5條塑膠產品設計提高耐用性、可重複使用性及可再生性等；第6條原生塑膠聚合物應訂減產目標；第8條訂定國家級塑膠廢棄物收集率與再生率目標；第11條訂定全球基金運用及管理機制；第14條制定履行公約規範的國家行動計畫；第28條該公約協議將於一定數量國家簽署加入並核定後正式生效等。

據了解，各國對於草案用詞及條文有很多分歧，包括塑膠、塑膠汙染等名詞定義範疇意見分歧，對於塑膠製品要求應考量國情和能力識別有問題的塑膠產品、管理層級、列入的產品或化學物質標準，以及要求塑膠產品設計應考量國情和能力加強塑膠產品管理，並建立專門多邊機制作基金援助，協助發展中國家進行轉型。本次全部條文將延至下次會議繼續討論，各國也期待屆時能凝聚更多共識，推動公約的最終達成和生效。

環境部資源循環署長賴瑩螢表示，檢視本次談判結果的公約草案內容，雖然並未有廣大共識，但對應我國現行已推動塑膠資源循環5大政策方向，包括針對一次性塑膠產品如塑膠袋等分階段、分對象以法令限制或禁止使用；提升塑膠產品可回收性，訂定綠色設計準則和獎勵方式；強化塑膠回收及再生利用；鼓勵使用再生材料及替代材料；建立跨部會分工合作機制等。環境部也會依據此次公約談判情形接軌國際，檢討並更新未來的減塑目標措施。

環境部長彭啓明指出，盡管全球塑膠公約第5次會議未能達成協議，各國在某些關鍵領域仍然存在分歧，這些問題都需要更多時間來協商解決，不過有關塑膠汙染的法律約束力國際文書談判已就「主席文本」達成一致，該文本將作為2024年後續會談的起點，並延續至2025年，但可以說這次會議的結論就是「下次要有結論」。

機制 環境部

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