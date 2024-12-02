全球塑膠公約雖未達共識 彭啓明提減塑政策接軌國際
環境部長彭啟明與資源循環署署長賴瑩瑩上午一起出席「聯合國塑膠公約INC-5會議結果說明」記者會，與全球塑膠公約第五次會議觀察團連線，了解會議最新進展，與出席各國代表、團體的立場。
《全球塑膠公約第五次會議》（INC5）共有170餘政府組織、400多個觀察員、組織參與，歷經7天44場會議討論，於2024年12月
1 日閉幕，但各方未能就公約內容達成共識，會議最終未能形成全球首部《塑膠公約》。該公約旨在針對塑膠污染問題提出全面解決方案，儘管此次會議未能取得預期成果，但各國代表仍表達了對解決塑膠污染問題的共同承諾，並期待在下次會議中取得更多進展，象徵全球對塑膠污染問題的共同承諾。
全球塑膠公約草案內容共有32條，其中關注重點為第3條塑膠產品及產品添加化學品等品項納入淘汰清單及期程；第5條塑膠產品設計提高耐用性、可重複使用性、可再填充性、可翻修/維修性及可再生性；第6條原生塑膠聚合物應訂減產目標，塑膠原料（初級塑膠）應報告生產、進出口統計數據；第8條訂定國家級塑膠廢棄物收集率與再生率目標。第11條訂定全球基金機制、包含基金運用及管理方式；第14 條制定履行公約規範之國家行動計畫；第28 條該公約協議將於一定數量國家簽署加入並核定後正式生效。前項協議重點執行細節包含目標、時程、相關清單等。
環境部表示，經檢視此次談判結果之公約草案內容，對應我國現行已推動塑膠資源循環五大政策方向，包括：1.避免不必要消費與促進再使用，針對一次性塑膠產品如塑膠袋等、產品包裝、網購包材，分階段、分對象以法令限制或禁止使用。2.提升塑膠產品可回收性，訂定綠色設計準則，建立驗證方法與機制，並提供獎勵方式；3.強化塑膠回收及再生利用，除建立資源回收四合一制度，推動生產者延伸責任外，未來導入科技化工具與創新技術，強化塑膠產業循環鏈結；4.鼓勵使用再生材料及替代材料，訂定審查驗證機制；5.減少塑膠垃圾對環境的影響，建立跨部會分工合作機制，如「向海致敬-海岸清潔維護計畫」。環境部亦將依據此次公約談判情形接軌國際，檢討並更新未來的減塑目標措施。
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