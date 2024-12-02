全球塑膠公約雖未達共識 彭啓明提減塑政策接軌國際

環境部長彭啟明與資源循環署署長賴瑩瑩上午一起出席「聯合國塑膠公約INC-5會議結果說明」記者會，與全球塑膠公約第五次會議觀察團連線，了解會議最新進展，與出席各國代表、團體的立場。

《全球塑膠公約第五次會議》（INC5）共有170餘政府組織、400多個觀察員、組織參與，歷經7天44場會議討論，於2024年12月

1 日閉幕，但各方未能就公約內容達成共識，會議最終未能形成全球首部《塑膠公約》。該公約旨在針對塑膠污染問題提出全面解決方案，儘管此次會議未能取得預期成果，但各國代表仍表達了對解決塑膠污染問題的共同承諾，並期待在下次會議中取得更多進展，象徵全球對塑膠污染問題的共同承諾。

全球塑膠公約草案內容共有32條，其中關注重點為第3條塑膠產品及產品添加化學品等品項納入淘汰清單及期程；第5條塑膠產品設計提高耐用性、可重複使用性、可再填充性、可翻修/維修性及可再生性；第6條原生塑膠聚合物應訂減產目標，塑膠原料（初級塑膠）應報告生產、進出口統計數據；第8條訂定國家級塑膠廢棄物收集率與再生率目標。第11條訂定全球基金機制、包含基金運用及管理方式；第14 條制定履行公約規範之國家行動計畫；第28 條該公約協議將於一定數量國家簽署加入並核定後正式生效。前項協議重點執行細節包含目標、時程、相關清單等。