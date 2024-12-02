這款瘦身衣躺著也能瘦？公平會開罰廣告不實10萬元

坊間許多瘦身器材都宣稱不運動也能有瘦身效果，實則都缺乏科學實證。公平會委員會議通過，湯姓賣家在蝦皮購物網站銷售「金薇塑身衣」商品，廣告刊載「收腹 燃脂 收腰 塑型」及「躺著也能瘦」等語，於醫學上無相關減肥學理依據，就足以影響交易決定的商品品質為虛偽不實及引人錯誤之表示，違反公平交易法第21條第1項規定，處新台幣10萬元罰鍰。

公平會表示，湯姓賣家於上述廣告宣稱「收腹 燃脂 收腰 塑型」及「躺著也能瘦」，給人穿著該商品具有收腹、燃脂、收腰、塑型等效果，躺著即可達成瘦身效果，然而經公平會調查發現，該名賣家只是參考中國淘寶及微信等其他賣家的廣告內容，並無相關醫學或實驗數據等相關資料佐證廣告效果，這些宣稱已屬虛偽不實及引人錯誤的表示，違反前述公平交易法規定。

公平會呼籲業者，刊登廣告時應善盡廣告主的真實表示義務，如果商品有訴求功效時，應確保其具有相關科學學理或實驗依據，避免誤導消費者，以維護交易秩序與消費者利益。