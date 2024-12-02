冬天來了！十大季節指標排行 前三名讓你暖身又暖心

翻攝／陽柳塘薑母鴨、CoCo都可 翻攝／陽柳塘薑母鴨、CoCo都可

年末將至，隨著氣溫一點點轉涼，秋冬的氣息悄然登場。當植物換上迷人的秋季新裝，草莓與柑橘的鮮甜氣味也紛紛報到，不僅空氣中多了幾分寒意，市場裡也充滿了冬日的腳步聲。保暖商品悄悄回歸，飲料店架上的熱飲選擇越來越豐富，而薑母鴨店家早已點起暖爐，用濃郁的香氣迎接饕客的到來。在這些細膩又溫暖的細節裡，冬天正以溫柔的方式向我們靠近。

《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出網路討論度最高的十項「冬日來臨市場跡象」，從添購保暖小物到享用熱騰騰的冬季美食，透過消費者的行為變化，可以窺見大家迎接冬天的購物習慣。隨著大街小巷逐漸充滿溫暖氛圍，冬天的到來似乎變得更加令人期待。

NO.1 鍋物店家生意變好

一到冬天就是要吃鍋！在溫暖的室內和親朋好友一同享用美味的火鍋，是每年冬天必做的清單之一，身為超愛吃火鍋的台灣人來說，市面上充斥著各式各樣的鍋類，像是四川風味的麻辣湯底、香醇濃郁的沙茶味，或是保留食材原味的石頭鍋，絕對都能滿足火鍋星人們不同取向的味蕾，在冷冷的天裡來上一碗暖心暖胃的鍋物，是冬天最幸福的事了，網友分享，「火鍋店開始很難預約了」、「在火鍋店裡超溫暖」、「火鍋配什麼食材都好吃」。

NO.2 熱飲選擇增加

CoCo都可 提供

CoCo都可 提供

冷颼颼的天氣裡一定要喝一杯熱呼呼的暖飲，不僅能讓身體整個暖和起來，也能順便補充能量，是冬天的小確幸之一，超商或是手搖店陸續推出豐富的熱飲品項，不管是甜到心裡的熱可可或是養身的桂圓湯，熱飲的選擇越來越多樣，其中CoCo都可今年推出的冬季限定新品「冬韻擂焙珍奶」就受到許多網友的喜愛，以馬玉山的客家擂茶配方，選用14種營養穀物磨製成香濃擂茶粉，並融合來自日本鹿兒島深度烘烤的日式焙茶，打造濃厚的茶底，搭配上Q彈的蜜珍珠，成為冬季必點的溫暖飲品之一。

除了新品之外，經典回歸的暢銷品「日焙珍珠奶茶、日焙珍珠鮮奶茶」被稱為自帶聚光燈的濃茶系奶茶，同為鹿兒島焙茶，經過日式工法慢火焙烤，保留深厚的茶香與焙香，佐搭咀嚼控最愛的蜜珍珠，一杯純粹又日系的濃郁奶茶，一掃冷空氣低壓，是一款不能錯過的冬日奶茶聖品！

NO.3 保暖衣物上架

冬天最艱難的事就是離開溫暖的被窩了，即使全副武裝冒著寒風出門，也很難適應室外的低溫，進而影響一整天的活力與精神，近幾年來台灣偶有「霸王級寒流」的襲擊，除了讓玉山、陽明山等全台各地都紛紛降下白雪外，甚至還有店家放起「低溫假」，為了確保自己不會被寒冷的天氣凍歪，穿上一件抵三件的保暖衣物是必不可少的，從能夠抵禦-20度的羽絨衣，到輕量無負擔發熱衣，或是發熱圍巾、手套、毛帽等穿戴式小物，不僅保暖還能當作造型之一，對怕冷或手腳容易冰冷的女孩們來說是一大福音。

NO.4 保暖產品開賣

ChatGPT

ChatGPT

台灣的冬天總是濕冷刺骨，即使待在室內，也難以避免冷氣和濕氣的侵襲，讓人倍感不適。對高齡者來說，濕冷的天氣更可能引發關節疼痛或受寒等健康問題。因此，添購保暖設備成為冬季的必需品。商場紛紛上架電熱毯、暖風扇、電暖爐等「保暖神器」，特別適合有長輩的家庭選購。消費者可以根據需求挑選合適的保暖設備，為家人打造一個溫暖又舒適的冬天！

NO.5 推出泡湯行程

翻攝／知本金聯世紀酒店

翻攝／知本金聯世紀酒店

秋冬溫泉季悄然到來，各大湯屋和溫泉飯店紛紛推出誘人的泡湯行程。溫泉不僅能促進血液循環、加速新陳代謝，還能讓肌膚潤滑舒爽，具有養顏美容的效果。在冷冷的天氣裡，泡在溫暖的泉水中，感受大自然的環抱，是紓壓放鬆的絕佳方式。許多泡湯行程還結合頂級按摩療程和美食套餐，為消費者帶來全方位的享受，非常適合假日與家人來一場溫暖又療癒的泡湯之旅。網友們都說，「冬天就是要泡湯」、「私人湯屋泡起來好放鬆」、「牛奶湯泡完皮膚真的好滑」。

NO.6 推出出國賞雪、滑雪行程

Freepik

Freepik

一想到冬天，腦海中立刻浮現一片浪漫的雪景。雖然台灣降雪機率較低，但到鄰近國家體驗玩雪卻是不錯的選擇。每年11至12月，各大旅行社紛紛推出出國賞雪與滑雪行程，讓旅客暢玩雪上活動，奔馳在純白雪地中，感受冬季限定的迷人景色。搭配聖誕節的節慶氣氛，漫步在飄雪的街道，浪漫的聖誕氛圍更是令人心醉，為這趟旅程增添了無限美好！

NO.7 薑母鴨／羊肉爐恢復營業

翻攝FB／陽柳塘薑母鴨、正咩羊肉爐

翻攝FB／陽柳塘薑母鴨、正咩羊肉爐

一到冬天，就是準備吃薑母鴨和羊肉爐的季節！寒冷的天氣讓人忍不住想來上一鍋熱騰騰的湯，不僅能夠驅寒暖身，還富有滋補強身的效果，知名的店家都陸續恢復營業，店門口也開始排滿了人潮，生意超級好，「冬天就是要吃薑母鴨」、「和親朋好友圍著吃羊肉爐超暖和」、「在路邊喝熱熱的湯很有氣氛」。

有內行網友透露，「雖然這些餐廳只在冬天營業，但一年開業五個月，回本完全不是問題。」主要原因在於薑母鴨和羊肉爐的經營成本相較其他類型餐廳更低，再加上熱銷的酒錢與菜錢足以抵銷店租、水電瓦斯等固定開銷，因此要回本相對容易。

NO.8 保濕／潤膚商品熱賣

進入秋冬時節，氣候逐漸乾冷，空氣中的濕度下降，皮膚也變得容易乾燥缺水，甚至可能出現泛紅或脫皮的情況。面對皮膚乾癢的困擾，保濕成為保養的核心重點。市面上有多種保濕產品可選，如身體乳、面膜、護手霜、護唇膏等，這些都能有效幫助抵禦乾燥冷空氣的侵襲。

不過，選購產品時務必根據自身膚質挑選適合的保濕品，並非越保濕越好。建議優先選擇含有修護和舒緩成分的產品，才能真正鎖住水分，避免加速皮膚的水分流失，讓肌膚在秋冬季節依然保持水潤健康！

NO.9 賞梅活動開始

翻攝／新竹市政府城市行銷處

翻攝／新竹市政府城市行銷處

象徵台灣國花的梅花，每到冬天便陸續綻放，全台各地都有著名的賞梅景點，例如台北士林官邸、台中武陵農場、台南梅嶺風景區等。不僅有清新淡雅的白梅，還有嬌嫩迷人的粉梅和艷麗動人的紅梅。當花瓣紛紛飄落時，宛如偶像劇中的浪漫雪景，為冬日增添一抹詩意的美好。遊客們都表示，「好像不小心踏進銀白色的世界」、「梅花的花香也很好聞」、「可以邊賞梅邊享受大自然」。

NO.10 中藥補品熱銷

傳統的補冬，是農民為了犒勞自己一年來的辛勤工作，在年末冬季準備豐盛佳餚以補充體力、恢復元氣，但到了現今的社會，吃補品大多是為了滋補強身、增強體力，因此冬天的營養補給品便會相當熱銷，市面上的產品也會不斷推陳出新。

而近年來相當熱門的中藥補品，主要是由薄荷、桑葉、黃芩、板藍根、魚腥草、甘草等10種藥材熬製而成，較適合體質虛寒者，但北市聯醫仁愛院區中醫部部長陳朝宗也提醒道，每個人所適合進補的方式不一樣，絕對不能過度食用補品，一定要遵守補冬的基本原則「適當飲食」、「忠於原味」、「減少油脂」。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年11月12日至2024年11月10日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之相關趨勢討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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