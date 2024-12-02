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60歲男患末期大腸癌每天吃這類食物2年半未復發 醫生拆解關鍵之處

香港01／ 撰文：田中貴
患者每天開始攝取半碗菇類，吃了2年半，末期大腸癌沒有復發。（資料圖片）
患者每天開始攝取半碗菇類，吃了2年半，末期大腸癌沒有復發。（資料圖片）

保持健康飲食是最有效打擊癌魔的方法！台灣1名醫生分享個案指，1名60歲男子確診患上末期大腸癌，經治療後堅持不想進食蔬菜，直言「每次吃蔬菜的時候，我（男病人）都覺得我像羊」，醫生反而建議患者每天開始攝取半碗菇類，以提升免疫力。結果吃了2年半，患者的癌症沒有復發。

醫生解釋菇類除了抗腫瘤之外，而且含有豐富多醣體，可降低血脂和血糖。

男病人不喜歡吃菜愛吃肉

腎臟科醫師江守山在節目《健康好生活》指出，該名男病人在一次身體檢查時，被發現罹患大第3期大腸癌，由於已經轉移至淋巴位置，所以屬於第3期，男病人接受切腸和化療，半年後癌細胞轉移到肝臟，進入第4期。

江醫生提醒男病人，有很多食物可以對抗癌症，建議他多食蔬菜，豈料對方表示「不要，我（病人）不知道還能活多久，我就喜歡吃肉」，甚至形容自己食菜時感覺自己像羊，江醫生改為提議他進食各式各樣菇類。男病人於是每天攝取半碗煮熟菇類，配合其他治療，2年半內第4期癌症沒有復發。

菇類含多醣體 可提升免疫力

江醫生解釋，菇類含有多醣體，可以提升免疫力，對於抗腫瘤和抗癌有很大幫助，多醣體亦可改變腸道內菌叢和抗發炎，甚至改善血脂和血糖，「健康功能比你想像的多很多」，根據日本調查，在所有職業類別中，菇農最不容易得癌症，而且不同菇類具有不同抵抗癌症的作用，例如香菇中的麥角固醇和香菇多醣，可以抑制癌細胞，刺激免疫系統。

延伸閱讀：

抽血發現一症狀竟是大腸癌 8個身體警訊+10大高危險族群要留神

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文章授權轉載自《香港01》

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