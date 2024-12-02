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輻射冷卻早晚仍冷低溫13度 明起北東降溫轉雨

聯合報／ 記者陳智華/台北即時報導
白天陽光下舒適，但入夜後受輻射冷卻影響，迅速降溫。本報資料照片
白天陽光下舒適，但入夜後受輻射冷卻影響，迅速降溫。本報資料照片

早晚要多穿點。天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天指出，北方冷高壓持續減弱，台灣附近偏東風且水氣少，今各地天氣晴時多雲，無顯著降雨，預測白天高溫約25-28度，夜低溫約16-19度，日夜溫差大。清晨夜晚仍有機會受輻射冷卻影響，局部沿海空曠或近山平地仍有機會探至13-15度。

林孝儒指出，明天起至周末大致都為東北季風強弱影響環境，位於背風面的中南部，天氣相對穩定，以晴時多雲天氣為主，預測高溫約24-28度，夜低溫約18-20度，局部沿海空曠或近山平地約15-17度。

北部及東部因位處迎風面，雲量相對還是比較多，預測高溫約22-25度，夜低溫約15-18度，且配合地形，尤其北海岸至東北角及宜蘭地區一帶最容易有短暫降雨影響，外出活動要攜帶雨具。

林孝儒指出，周末伴隨一波顯著東北季風影響，可留意氣溫再進一步下降及迎風面降雨範圍擴大的可能性。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

低溫 高溫

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