天氣轉換易憂鬱 職場霸凌勿隱忍…身心科醫師提供解壓方法

職場霸凌事件延燒，加上天氣轉變，容易讓人情緒低落，引起憂鬱症或躁鬱症，大甲李綜合醫院身心科主治醫師彭祈龍提醒，民眾遇上職場霸凌，除了尋求正常申訴管道外，也可靠運動、唱歌、旅遊等自己的興趣紓壓，如果心情低落、失眠持續一至二周，就該求助身心科協助。

彭祈龍表示，職場上若被霸凌可尋求公司內部正常體制申訴，還能對外透過勞工局，但是，如果已經影響到自己的情緒、身心狀態，壓力很大每天都不想上班，最好的方式就是用自己喜歡的方式紓壓，他建議可以唱歌或運動。根據研究，每天有定期運動的人，焦躁跟憂鬱症狀會降低很多，萬一都沒改善，症狀持續一到二週，就一定要就醫。

彭祈龍說，臨床上也會使用娛樂的方式治療精神障礙患者，患者身體功能缺損，沒有辦法從事很複雜的活動，因此，會用基礎的娛樂方式治療。李綜合醫療社團法人體系的美德精神醫院，上周六舉辦第一屆「順安盃歌唱比賽」，讓院內的精障病友當選手。

「唱歌是一種紓壓與治療的方式。」彭祈龍說，患者透過唱歌、表演的模式，藉由活動獲得更多掌聲的關注，對患者心理有支持作用，也能讓患者覺得自己有唱歌的才藝，在臨床上有治療的意義。因此，若萬一不幸職場上被霸凌，透過唱歌吶喊、嘶吼，把內心的壓力釋放出來，也是很不錯的紓壓。

這次歌唱比賽活動，為了讓更多社區民眾瞭解精障病友，邀請大甲區、后里區社區民眾一起參加，包括新甲安埔社區大學、聯合社區發展協會、孟春里孟春長壽運動隊、幸福里教化佛院、大甲勝興公揹婆藝術團都一起勁歌熱舞，帶給病友歡樂，議員楊啟邦、施志昌、李文傑，議員參選人吳中源及多位里長皆到場為病友加油。

彭祈龍表示，遇上職場霸凌若沒有管道紓壓而壓抑過久，最常見的症狀就是焦慮，包括情緒突然很緊張或出現心悸，有時會一直鑽牛角尖想同樣的事情，導致失眠，如果出現低落、有負面想自殺的念頭，一定要就醫，建議能找信任的朋友、同事與親友傾訴，不要把壓力一直悶在心中。

他說目前正值季節轉換，部分的人會有「季節性情緒失調」，出現憂鬱症或焦慮症，萬一低落的情緒持續超過兩個禮拜，失眠無法入睡，或行為突然有改變，親友如果有發現，就要主動多關心，也建議患者到醫院就醫。