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把握好天氣…明起西晴東雨 周末冷空氣再來轉濕涼

聯合報社論／想起賴總統用政治生命擔保的台糖鬼故事

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明起西晴東雨 吳德榮：周末冷空氣再來轉濕涼

聯合報／ 記者陳智華/台北即時報導
今各地晴朗穩定，早晚氣溫仍低，日夜溫差大。聯合報系資料照
今各地晴朗穩定，早晚氣溫仍低，日夜溫差大。聯合報系資料照

把握好天氣，北部水氣增多，明起下雨機率高，周末下波冷空氣再來，北台要轉濕涼了。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今日各地晴朗穩定，白天舒適微熱，早晚氣溫仍低，日夜溫差大。

今日各地區氣溫為：北部12至28度、中部13至28度、南部13至29度及東部12至30度。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明日、周三(3、4日)大台北東側及東半部水氣逐日增多，局部短暫雨機率漸提高，西半部仍晴朗穩定；各地白天舒適微熱、早晚涼。周四、五(5、6日)大台北及東半部有局部短暫雨的機率，西半部仍晴朗穩定；北台氣溫稍降，中南部白天微熱、早晚涼。

至於下波冷空氣，吳德榮說，最新模式模擬顯示，周六(7日)至下周一(9日)東北季風及冷空氣南下，北部、東半部有局部短暫雨，北台轉涼。下波冷空氣各國模式已連續調弱，大約下周日、一影響，強度已比上波弱，達「大陸冷氣團」(台北測站≦14度)的機率也大幅降低。可以再觀察模式調整。

冷氣團 吳德榮 氣溫

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