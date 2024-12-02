需求暴增 長照居服員成長率雪崩

我國長照需求人口愈來愈多，二○二○年為八二萬四五一五人，今年已攀升至八十九萬二一一七人，但居家服務員人數成長停滯，去年增加八五一人，今年迄今僅增六八二人，照護人力遠不及人口老化速度。

衛福部長照司司長祝健芳表示，推估今年長照需求人數逼近九十萬人，包含失智、失能及衰弱老人，「長期照顧十年計畫二點○」將服務向前延伸至衰弱老人、輕度失智族群，實施後人數將超過九十四萬人。

不過，居服員人數成長牛步，台灣居家服務策略聯盟（居盟）涂心寧指出，長照服務與人力需求大幅增加，但第一線居家服務者人力嚴重短缺，居服員成長率呈現雪崩式下滑，二○二○年成長近八成，今年成長率剩百分之一點六。

居盟統計，二○二二年居服員五萬○三○九人，二○二三年五萬一一六○人，微增八五一人，若依全國民間照顧機構共二○二二家，平均每個居服單位增加不到一人。今年初步統計居服員五萬一八四二人，僅增六八二人。

「年輕人不願進入這行，人力資源成最大隱憂。」涂心寧說，居服員為長照第一線，一對一照護，亟需體力活，但絕大部分年輕人卻不想照顧失能失智患者，在五萬多名居服員中，未滿二十五歲者僅約一八○○人，而缺工關鍵在於升遷、薪資等居服制度設計僵化。

涂心寧強調，居服員支付制度已七年未動，衛福部應加快腳步改革，否則薪資停滯不前，無法吸引年輕人力。涂心寧建議，採用彈性給支付碼別，推動「個別化靈活組合照顧」支付制度，應朝「論質計酬」改革，以提高薪資待遇，並加速「發展照顧管理系統數據庫」智慧化升級，否則長照居服也將變成「老老照護」。

對此，祝健芳表示，衛福部著手訂定「照顧組合調整機制」，各機關團體可提出調整建議；另將召開多場專家學者會議，蒐集各方建議，希望盡速彈性調整「支付制度」，並研議試辦方向。