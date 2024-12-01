長照2.0喘息服務 失能者家屬：居服員「薑是老的辣」

聯合報／ 記者林則澄／台北即時報導
長照服務與人力需求大幅增加，但是第一線服務者面臨嚴重的人力缺口，尤其居服員的成長率呈現雪崩式下滑，從2020年成長近八成，到2024年，成長僅剩1.6%。記者胡經周／攝影
長照服務與人力需求大幅增加，但是第一線服務者面臨嚴重的人力缺口，尤其居服員的成長率呈現雪崩式下滑，從2020年成長近八成，到2024年，成長僅剩1.6%。記者胡經周／攝影

現行的長照2.0政策中的喘息服務，成為許多失能者及家屬的福音。黃小姐的爸爸5年前由於輕度失智症，經地方政府衛生局人員、個案管理師到府評估為長照失能等級第5級，並申請居家喘息服務。黃小姐說，雖然居服員能短暫為家人分憂解勞，但能力參差不齊，薑是老的辣。

台灣明年邁入超高齡社會，政府也將推出長照3.0政策，相關人力需求成為一大挑戰。回看現行的長照2.0政策中喘息服務，是根據長照失能等級，安排照顧服務員到府協助失能者，包含沐浴、更衣、進食、服藥、翻身、拍背、上下床、協助使用輔助器具等，讓照顧者獲得適當休息。

黃小姐說，當年爸爸由於輕度失智症，加上眼睛、膝關節曾動刀，家人撥打長照專線1966後，經地方政府衛生局人員、個案管理師到府評估為長照失能等級第5級，並申請居家喘息服務。除了申請基本輔具配備，黃小姐指出，每周還有物理治療師、職能治療師、語言治療師到府服務，並有居服員協助陪伴爸爸散步、活動肢體。

黃小姐指出，後來爸爸感染諾羅病毒併發腦中風，失智症病情也逐漸惡化，活動能力受到影響，評估後長照失能等級升至第8級，家人也正式決定聘用外籍看護協助爸爸生活起居，居服員也會在周末時，接替外籍看護的職責，協助基本的每餐進食、沐浴、服藥等工作。

黃小姐表示，數年來見過的居服員的年紀多為50多歲左右，也有大學畢業於社工系的20多歲年輕生力軍，當中不少曾在長照機構進行三管（鼻胃管、導尿管、氣切管）醫療服務，資深照服員除了能力到位，還會不藏私地將照顧經驗分享給失能者的家人。

反觀年輕的照服員往往由於經驗不足，在協助攙扶、拍背、上下床、被動式肢體關節活動等，沒有資深照服員來得順手，有時還需失能者的家人在旁協助，才能順利完成交代的工作。黃小姐認為，居服員雖然能短暫為家人分憂解勞，但受過的訓練扎實度有別，在此方面薑是老的辣。

失智症 家人 長照

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