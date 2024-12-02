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《讀者》12月號 高薪的關鍵

聯合報／ 台北訊

同樣是上班族，為什麼有人一小時賺幾千元，多數人只能賺幾十（百）元呢？關鍵在「連結」程度，在於你能否為公司開創更多連結。最新一期的12月號《讀者》提到，不斷讓自己嵌入更高的價值網，遠比我們在一個固定地方努力重要很多。

「要求孩子超過自己合理嗎？」作者用科學統計告訴讀者，要求孩子比自己強是無用也無效的。社會對人的要求是全方位的，對人的能力也應該綜合考量。一個孩子若只是英語、數學考得好，離成為有用的人還差得遠。

「灰燼中重生」講的是著名歌手席琳迪翁的故事。席琳迪翁把感情投入每首歌，讓人聽來盪氣迴腸，尤其是電影「鐵達尼號」主題曲「我心永恆」征服了全世界。

《讀者》摘文來自海內外知名作家和媒體，每本80元。函附20元回郵，免費試閱《讀者》精選期刊一本，2023年合訂本優惠中，諮詢電話:02-27028599。

英語 鐵達尼號

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