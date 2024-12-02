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健康你我他／孩子離家念書 愛犬陪伴暖心

聯合報／ 文／陳逸珊（北市北投）
寵物對人的忠誠，有時比人還更值得信賴，更能心意相通。圖／陳逸珊提供
寵物對人的忠誠，有時比人還更值得信賴，更能心意相通。圖／陳逸珊提供

外子從小住在國外，家裡有養毛小孩。回台成家後，一直想養狗兒來陪伴兒子，但我沒養過寵物，覺得左右為難。到寵物店繞了幾次，終於把赤色柴犬抱回家。家人興奮地圍著牠，赤色柴犬有蓬鬆圓潤的三角形臉、呆萌的眼神，尾巴捲曲，相當可愛。

柴犬是活潑的狗種，需要足夠的運動和刺激，因此每天要帶牠出去散步，此時外子和兒子就逃之夭夭。最惱人的是，柴犬每年大規模的換毛，毛絮如雪花飄，我和兒子有嚴重過敏問題，老是觸發了身體免疫系統，出現流鼻水、打噴嚏，皮膚、眼睛、呼吸道有紅腫、搔癢等症狀。為了健康，仔細考慮後送給同樣飼養柴犬的人家。

兒子到美國讀高中了，夫妻倆覺得有個寵物陪伴，讓生活有目標應該不錯，兩人於是決定養毛小孩。這次老公被博美犬溫柔的眼神迷惑了，柔軟豐盈蓬鬆的毛，像一團棉花球，模樣超萌，自告奮勇願意照顧牠，餵食、洗澡、美容、散步等，讓老公忙得不亦樂乎。

老公照顧博美比以前帶兒子更有耐心，可能飼養寵物是一種愛的轉移，因為子女離家，生活缺乏寄託與關愛的對象吧。又或許年紀大了，心更柔軟了。

飼養寵物讓我體會動物與人類的情感，寵物對人的忠誠，有時比人還更值得信賴，更能心意相通，為人類帶來療癒、慰藉和啟發。

寵物 柴犬

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