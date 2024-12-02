居服員多婉拒 愛滋感染者成孤兒

十二月一日為世界愛滋日，截至今年十月，全國累計四萬六八一九名ＨＩＶ感染者，五十歲以上中高齡者三一四九人，年逾六十五歲銀髮感染者五三二人。依現行規定，申請長照服務時需告知身體狀況，這讓感染者很難申請居家長照服務，成為長照孤兒。

衛福部疾管署發言人曾淑慧表示，今年世界愛滋日主題「有愛無礙，健康平權」，為提供愛滋感染個案獲得更好照護，疾管署與長照司合作，提供機構內愛滋個案醫療服務，朝「零歧視」願景前進。

不過，失能的愛滋感染者卻難以申請長照喘息服務，社團法人「台灣你不是一個人實踐協會」秘書長葉柏岑表示，照目前長照服務申請規定，申請者必須告知自身健康情況，居家照服員擔心在執行翻身、移位、上下床、刷牙洗臉、穿脫衣服、如廁等基本日常照顧時被感染，大都婉拒，以致同志感染者很難媒合照服員，家屬難以獲得喘息。

為此，國內成立同志居家照服員組織，近三十人領有證照，但在服務區域的申請上，需有一定數量的照服員，且區域要經過冗長特約審查，難以機動性的滿足愛滋感者的需求，僅能自費尋求協助，進而無法享用政府長照福利政策。

葉柏岑強調，U=U（檢測不到就不會傳染）概念，只要ＨＩＶ感染者規律用藥，將病毒量控制到檢測不到的程度，就不會傳染給別人。目前大多數感染者均已做到U=U，已無傳染機率，如有長照需求，期盼居家照服員也能提供協助。

曾淑慧表示，愛滋病毒傳散需透過親密（體液）接觸，一般接觸是不會被感染的，民眾不應歧視愛滋病感染者。