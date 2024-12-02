聽新聞
0:00 / 0:00

居服員多婉拒 愛滋感染者成孤兒

聯合報／ 記者沈能元李樹人／台北報導
依現行規定，申請長照服務時需告知身體狀況，讓感染者很難申請居家長照服務，成為長照孤兒。 （示意圖） 圖／123RF
依現行規定，申請長照服務時需告知身體狀況，讓感染者很難申請居家長照服務，成為長照孤兒。 （示意圖） 圖／123RF

十二月一日為世界愛滋日，截至今年十月，全國累計四萬六八一九名ＨＩＶ感染者，五十歲以上中高齡者三一四九人，年逾六十五歲銀髮感染者五三二人。依現行規定，申請長照服務時需告知身體狀況，這讓感染者很難申請居家長照服務，成為長照孤兒。

衛福部疾管署發言人曾淑慧表示，今年世界愛滋日主題「有愛無礙，健康平權」，為提供愛滋感染個案獲得更好照護，疾管署與長照司合作，提供機構內愛滋個案醫療服務，朝「零歧視」願景前進。

不過，失能的愛滋感染者卻難以申請長照喘息服務，社團法人「台灣你不是一個人實踐協會」秘書長葉柏岑表示，照目前長照服務申請規定，申請者必須告知自身健康情況，居家照服員擔心在執行翻身、移位、上下床、刷牙洗臉、穿脫衣服、如廁等基本日常照顧時被感染，大都婉拒，以致同志感染者很難媒合照服員，家屬難以獲得喘息。

為此，國內成立同志居家照服員組織，近三十人領有證照，但在服務區域的申請上，需有一定數量的照服員，且區域要經過冗長特約審查，難以機動性的滿足愛滋感者的需求，僅能自費尋求協助，進而無法享用政府長照福利政策。

葉柏岑強調，U=U（檢測不到就不會傳染）概念，只要ＨＩＶ感染者規律用藥，將病毒量控制到檢測不到的程度，就不會傳染給別人。目前大多數感染者均已做到U=U，已無傳染機率，如有長照需求，期盼居家照服員也能提供協助。

曾淑慧表示，愛滋病毒傳散需透過親密（體液）接觸，一般接觸是不會被感染的，民眾不應歧視愛滋病感染者。

愛滋病 照服員 長照

延伸閱讀

照顧住宿型機構住民 石崇良：明年預計辦論人計酬方案

國內愛滋感染者較去年同期增 疾管署曝主因「免驚慌」

愛滋自我篩檢試劑免運活動 疾管署：即日起至本月31日

台南愛滋病感染者較去年增3成 9成因這原因而感染

相關新聞

需求暴增 長照居服員成長率雪崩

我國長照需求人口愈來愈多，二○二○年為八二萬四五一五人，今年已攀升至八十九萬二一一七人，但居家服務員人數成長停滯，去年增...

周一午後變天！周五降雨熱區擴大 這日起降溫「明顯偏冷」

明天上半天持續晴朗，但下午起水氣略微增加，中央氣象署預報員劉沛滕表示，周二至周四北東有局部降雨，宜蘭有較大雨勢，周五、周...

阿里山今發生規模4.2地震 專家：後續可能有一系列群震

今早8時57分嘉義縣阿里山發生規模4.2極淺層地震，前中央氣象局地震預報主任郭鎧紋指出，11月25日才發生南投竹山規模4...

健康主題館／冬天大啖麻辣鍋 小心傷腎地雷

國人愛吃火鍋，麻辣火鍋更是首選，冬天名店鍋物屢屢衝上飲食排行榜，不過，常嗑火鍋的習慣，在醫師眼中卻是傷腎的地雷飲食，也容易造成腸胃不適

國內愛滋感染者較去年同期增 疾管署曝主因「免驚慌」

每年12月1日是世界愛滋病日，據衛福部疾管署統計，截至今年10月，全國HIV感染者累計4萬6819名，其中今年1至10月...

保力達B今起大瓶漲10元 食藥署籲勿混咖啡、茶恐傷肝

銷售對象多為藍領階層的保力達B迎來漲價。保力達股份有限公司公告，由於國內、外原物料、水電持續上漲，保力達B今天起末端零售...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。