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健保署明年推 照護機構住民方案

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

我國明年進入超高齡社會，長照服務愈顯重要，衛福部以健保結合長照，針對六十一點七萬名失能長輩提供醫療照護。專家表示，許多失能民眾同時有著長照及醫療等兩大需求，政府應盡力媒合銜接，才能提供完整的醫療及長照服務。

健保署石崇良說，目前針對六十一點七萬名失能長輩，以健保結合長照提供照護，預計明年辦理照護機構住民論人計酬方案，提供住民更好照顧，希望住宿型機構也能扮演專責醫療角色。

石崇良於昨天「在宅急症照護Ｘ預立醫療照護諮商住院給付」醫療政策實務共識研討會指出，今年七月一日啟動「在宅急症照護試辦計畫」，針對肺炎、尿路感染、軟組織感染者提供在宅照顧。截至十月卅一日，收案七一八人次，結案六九八人次，年齡分布為七十五歲以上長者最多，達五一七人次。

健保署「在宅急症照護試辦計畫」收案七一八人次，經照護小組評估無長照需求者占百分之四十七，另百分之四十八原本即是長照個案。相較之下，健保「居家醫療整合照顧計畫」收案對象中，接受長照服務占比為百分之七十一點四，相對較高。

不過，「居家醫療整合照顧計畫」收案對象中，接受長照司「居家失能個案家庭醫師照顧方案」比率僅有廿八點四，石崇良表示，兩者之間仍有落差，將積極提高醫療院所提供居家醫療與長照服務量能，並整合社區醫療與長照家庭醫師方案。

石崇良說，未來「在宅急症照護試辦計畫」將提升照護品質、強化長照銜接、檢討支付制度及擴大服務量能，明年將納入安寧緩和病人，其中以安寧共照為優先對象，預計影響近六萬人，正研議細節中。

台大醫院家醫部緩和醫療科主任彭仁奎指出，許多民眾同時有著長照及醫療需求，而長照與健保醫療也有部分重疊之處，未來兩者務必妥善媒合銜接，才能提供民眾完整的醫療及長照服務。

健保署 石崇良 長照

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