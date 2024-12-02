聽新聞
0:00 / 0:00

「老老照護」 76歲阿嬤成為搶手居服員

聯合報／ 記者廖靜清林則澄／台北報導
長照人力不足，大部分年輕人不願意投入長照產業，中高齡居服員愈顯重要。 （示意圖） 記者許正宏／攝影
長照人力不足，大部分年輕人不願意投入長照產業，中高齡居服員愈顯重要。 （示意圖） 記者許正宏／攝影

衛福部推估長照需求人數近九○萬人，但長照人力不足，居服員平均年齡超過五十歲，弘道老人福利基金會多名「居家阿嬤」相當熱門，執行長李若綺表示，大部分年輕人不願意投入長照產業，中高齡居服員愈顯重要，但這也代表長照居服也成「老老照護」。

「大部分居服員年齡偏高，許多為二度就業的婦女。」李若綺說，弘道老人福利基金會最高齡的居服員為七十六歲秀梅姐，在六十多歲時擔任居服員，年資超過十年，現在已無法幫失能長者翻身、搬動，或是洗澡清潔，因此，調整為居家陪伴，而非原先的居家服務。

李若綺表示，秀梅姐跟長輩相處融洽，溝通上毫無障礙，連備餐也做得比年輕人好，加上服務態度親切，成為搶手的居服阿嬤。建議政府應多善用中高齡長輩的服務優勢，並利用輔具，以減少職業傷害。

近年來，黃小姐常在周六請來居服員照顧癱瘓的父親，協助進食、沐浴、服藥、陪伴等，她表示，年紀較長的資深照服員照護技能確實較為到位，且願意分享照顧經驗，薑還是老的辣。相較之下，年輕照服員雖然體力好，但經驗不足，有時還需被照顧者家人在旁協助，才能完成工作，受過訓練扎實程度有著明顯差異。

居服員並沒有年齡的上限，但年滿六十五歲者如再從事工作，雇主應為勞工投保職業災害保險，這讓部分長照機構不想多花錢聘用「花甲居服員」。李若綺呼籲，政府應該提出誘因，讓更多年輕人願意投入長照產業，否則長照人力需求缺口將愈來愈大。

中高齡 居服員 照服員 長照

延伸閱讀

照顧住宿型機構住民 石崇良：明年預計辦論人計酬方案

許銘春涉挪「就安基金」辦演唱會 雇主協會：拿長照家庭血汗錢揮霍

長照保險來了？衛福部拋長照3.0 重度失能以保險支應

他批居服員「月領最高22K工時不穩」真的是做愛心 網點頭：案少壓力大

相關新聞

需求暴增 長照居服員成長率雪崩

我國長照需求人口愈來愈多，二○二○年為八二萬四五一五人，今年已攀升至八十九萬二一一七人，但居家服務員人數成長停滯，去年增...

周一午後變天！周五降雨熱區擴大 這日起降溫「明顯偏冷」

明天上半天持續晴朗，但下午起水氣略微增加，中央氣象署預報員劉沛滕表示，周二至周四北東有局部降雨，宜蘭有較大雨勢，周五、周...

阿里山今發生規模4.2地震 專家：後續可能有一系列群震

今早8時57分嘉義縣阿里山發生規模4.2極淺層地震，前中央氣象局地震預報主任郭鎧紋指出，11月25日才發生南投竹山規模4...

國內愛滋感染者較去年同期增 疾管署曝主因「免驚慌」

每年12月1日是世界愛滋病日，據衛福部疾管署統計，截至今年10月，全國HIV感染者累計4萬6819名，其中今年1至10月...

保力達B今起大瓶漲10元 食藥署籲勿混咖啡、茶恐傷肝

銷售對象多為藍領階層的保力達B迎來漲價。保力達股份有限公司公告，由於國內、外原物料、水電持續上漲，保力達B今天起末端零售...

嘉義阿里山有感地震 學者：正常能量釋放但仍要注意防範

今天上午8點57分嘉義傳出芮氏規模4.2有感地震，深度13.9公里，嘉義最大震度2級，地點在嘉義縣政府東北東方，即阿里山...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。