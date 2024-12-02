中醫：疼痛處別壓 要疏通氣血

生活中，我們經常遇到身體疼痛，例如運動後肌肉痠痛、跌倒扭傷，或長期肩頸僵硬。不少人在疼痛時，習慣用力按壓痛點或長時間冰敷，希望快速緩解不適，但這些做法可能延長疼痛的恢復時間，甚至讓情況更糟。中醫強調「通則不痛」，疼痛的核心解決方式，在於疏通氣血、恢復經絡運行。

疼痛的成因，可用「高速公路」解釋。在中醫理論中，氣血流通如高速公路車流，順暢時身體運行無礙，阻滯則引發疼痛。按壓疼痛處，等於進一步減少車道，讓氣血運行更受阻，可能加重淤血及不適。

冰敷在急性傷害初期能減輕發炎和腫脹，但過度使用，則像在高速公路上下大雨，讓經絡運行更遲滯，反而拖延恢復時間。

疼痛是身體的警訊，提醒我們調整生活習慣或及時治療。中醫講究「氣行則痛止」，疼痛處理以促進氣血流通為主，建議採4種方法：

1.避免用力按壓

出現疼痛或扭傷時，應讓患部休息，避免按壓或活動過度，以免阻礙氣血循環，影響恢復。

2.適當使用冰敷和熱敷

冰敷適用於受傷後48小時內，減少腫脹，每次不超過15分鐘；48小時後建議改用熱敷，促進氣血運行，幫助恢復。

3.嘗試中醫外治法

中醫推拿、刮痧或拔罐等療法，能有效疏通經絡、活血化瘀，特別適合慢性疼痛者，建議尋求專業中醫師指導。

4.適度活動

久坐或缺乏運動會導致經絡氣滯，建議進行適度的伸展運動或散步，促進氣血流通，減少身體疼痛。

下次疼痛來襲時，記得避免按壓，冰敷適度，選擇正確的方式處理，讓身體回到健康的「高速公路」，快速恢復正常運行狀態。