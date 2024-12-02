長照碼別限制服務彈性 居服員機動調整會被扣點

住在宜蘭蘇澳的陳先生申請長照陪伴就醫，至羅東洗腎中心洗腎九十分鐘，期間居家照服員在附近等候，洗腎後送陳先生回家。來回六十分鐘車程，九十分鐘等待時間，共一五○分鐘，但照服員卻只拿到長照六十分鐘補助六八五元，換算下來時薪僅二七六元。

衛福部統計，長照二點○服務涵蓋率逾七成五，整體滿意度高達九成，但觀察實際狀況，居服員給支付制度限制了服務彈性，愚人之友基金會執行長李希昌說，「長照服務的碼別已讓推動七年的長照二點○陷入僵局」，照服員在現場無法依照案主實際需求而做調整，多做了反而會被記點。

一位居服員表示，曾有失能個案申請代購服務，但她到了其住所後，發現冰箱仍有許多飯菜，擔心浪費，因此，建議將項目改成加熱菜，結果對方不滿，開口叫罵。另有長輩申請洗澡，在到了現場後，因天氣太冷，而不想進浴室，想換床上擦澡，但這不符合規定，一旦被檢舉，照服員又得被扣點。

弘道基金會執行長李若綺表示，有時居服員到了現場，長輩卻心情不好、不想外出，想改成其他服務，或現場加價，希望增加服務項目，但依照規定，居服員必須依照「碼別」行事，不得臨時更改，提供其他服務。

再者，七年來居服員的薪資幾乎不動，李希昌表示，一名蘇澳個案申請陪伴就醫，至羅東洗腎，居服員在個案洗腎九十分鐘無法安排其他工作，只能等候，之後再接送長者回家。前後花費一五○分鐘，但最後只拿到六八五元報酬，平均薪資為二七六元，這對許多人來說，並不具吸引力。

李若綺指出，「碼別」制度讓服務內容僵化，居服員害怕越過界線，且做多做少都是拿到一樣報酬，部分居服員只挑輕鬆案件，而拒絕難度較高的案子。再者，只要不在「碼別」中的事情，居服員就不願多做，這也讓失能者感到不悅，政府長照政策美意大打折扣。