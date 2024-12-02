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健康主題館／冬天大啖麻辣鍋 小心傷腎地雷

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
享用麻辣火鍋要掌握正確的飲食方式，合理搭配食材，適量控制攝取頻率。圖／123RF
享用麻辣火鍋要掌握正確的飲食方式，合理搭配食材，適量控制攝取頻率。圖／123RF

● 麻辣火鍋鈉含量高，常吃恐傷腎、腸胃不適

● 高油、重口味、熱量高，易發胖、痛風發作

2碗湯鈉含量 直逼5千毫克

國人愛吃火鍋，麻辣火鍋更是首選，冬天名店鍋物屢屢衝上飲食排行榜，不過，常嗑火鍋的習慣，在醫師眼中卻是傷腎的地雷飲食，也容易造成腸胃不適，增加身體的負擔。腎臟科醫師洪永祥指出，麻辣火鍋的湯頭，會加中藥材、牛油、辣椒醬等基底提味，屬於高鈉、高熱量的湯底，鈉含量驚人，2碗湯的鈉含量就高達4942毫克。

洪永祥說，麻辣火鍋的湯底，再加上各種加工食材，還有沙茶醬、胡麻醬、豆乳醬、沙拉醬、醬油膏等佐料，飽和油脂與加工調味料更是傷腎。許多人喜愛霜降牛、豬五花的口感，這些肉類油脂飽滿，多吃則容易造成身體負擔。

每周吃一次 一季胖5.3公斤

吃一次麻辣火鍋，一人份攝取熱量至少2400大卡，遠超過成年人午餐或晚餐建議熱量700大卡，以吃一頓增加體重半公斤計算，若每周吃一次，一個冬天就可以胖5.3公斤。除了熱量問題，吃到飽的火鍋，鈉攝取量更高達6600毫克，為國人每日鈉攝取量應小於2400毫克門檻的2.7倍以上，吃完非常口渴、拚命喝含糖飲料或啤酒，不但傷腎，且可能隔天就會痛風發作。

辛辣高油 易引發消化不良

國泰醫院消化內科主治醫師陳柏諺表示，麻辣火鍋透過強烈的辛辣感，似乎可驅寒暖胃，且帶來過癮的滿足感，但是麻辣火鍋的辛辣、高油和重口味，會刺激消化道引發消化不良、腸胃不適，甚至嚴重的胃腸問題。有些油脂容易在胃中滯留，導致腹脹甚至胃酸逆流，如果長期攝取高脂肪食物，還會增加罹患膽結石、脂肪肝的風險。

陳柏諺強調，麻辣火鍋的高辣、高油，對腸胃道的刺激不可忽視，尤其在寒冷的冬季，消化功能相對減弱，更應注意飲食的平衡和適量。

因此，享用麻辣火鍋要掌握正確的飲食方式，合理搭配食材，適量控制攝取頻率，是冬季養胃護胃以及保護腎臟的重要方法。

麻辣火鍋健康飲食5建議

1.適量而止：吃麻辣火鍋時，注意適量；辛辣的食物能刺激食欲，但攝取過量的辣椒素和油脂，會給胃腸帶來過度負擔。

2.選擇多樣化食材：建議增加蔬菜比例，例如白菜、菠菜、豆芽、菇類等，增加食物多樣性，促進消化，減少油脂和辣味對腸胃的刺激。

3.搭配清淡湯底：選擇鴛鴦鍋，將辛辣的食物和清淡的湯底結合，減少對腸胃的刺激，並中和麻辣火鍋的油膩感。

4.避免冰冷飲料的搭配：吃麻辣火鍋時喝冰冷飲料「解辣」，反而會對胃腸造成更大負擔，冰冷飲料與火鍋的高溫形成強烈反差，易引發胃痙攣或腹痛。

5.飯後適當運動：吃完麻辣火鍋後，可進行輕度運動，促進食物消化，不要立即躺下或坐下，以免影響胃腸的蠕動，加重消化不良。

健康飲食 火鍋

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