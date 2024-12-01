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照顧住宿型機構住民 石崇良：明年預計辦論人計酬方案

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部健保署長石崇良說，爲落實住宿型機構專責醫療機構機制，預計明年辦理照護機構住民論人計酬方案，提供住民更好照顧。圖為長照機構示意圖。圖／本報資料照片
衛福部健保署長石崇良說，爲落實住宿型機構專責醫療機構機制，預計明年辦理照護機構住民論人計酬方案，提供住民更好照顧。圖為長照機構示意圖。圖／本報資料照片

我國明年進入超高齡社會，國人急需長照服務。衛福部健保署長石崇良說，目前針對61.7萬名失能長輩，以健保結合長照提供照護，預計明年辦理照護機構住民論人計酬方案，提供住民更好照顧，落實住宿型機構專責醫療機構機制。

石崇良於今天於「在宅急症照護X預立醫療照護諮商住院給付」醫療政策實務共識研討會指出，今年7月1日啟動在宅急症照護試辦計畫，針對肺炎、尿路感染、軟組織感染者提供在宅照顧。

截至10月31日，共收案718人次，結案698人次，收案對象為尿路感染402人次最多、占比56%，其次是肺炎202人次、占比28%，軟組織感染114人次、占比16%。

以收治個案對象分析，急診個案最多為247人次、占比34%，居家個案及機構住民各為250人次、221人次，占比均為35%及31%，年齡分佈為75歲以上長者最多達517人次、占比72%，其次為65至74歲121人次、占比17%，45至64歲64人次、占比9%。依巴士量表分佈，高達553人次為完全依賴、占比77%。

試辦計劃至今結案698人次，以尿路感染結案402人次最多，平均照顧天數為肺炎6.4天、尿路感染及軟組織各為5.2天及5天，整體評估為5.5天。各適應症結案原因，高達95%以上為治療完成，但結案後3天內轉急診或住院案件為3件、占1％，14天內轉急診或住院案件為23件、占4％。

依健保署統計，在宅急症照護試辦計畫收案718人次，經照護小組評估無長照需求約占47%，另48%已是長照個案且無需調整服務，僅2%需協助轉介申請長照單位或調整服務。

另，健保署統計，該署推動的「居家醫療整合照顧計畫」（簡稱居整計畫）收案對象中，接受長照服務占比為71.4%，但居整計畫對象接受長照司「居家失能個案家庭醫師照顧方案」（簡稱長照居醫）比率為28.4%，往後將提高醫療院所提供居家醫療與長照的服務量能，並整合社區醫療與長照家庭醫師方案。

石崇良說，未來於在宅急症照護試辦計畫的規畫，包括提升照護品質、強化長照銜接、檢討支付制度及擴大服務量能，明年也將納入安寧緩和病人，其中以安寧共照為優先對象，預計影響近6萬人，目前相關細節正在研擬。

健保署 收案 長照

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