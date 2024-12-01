國內愛滋感染者較去年同期增 疾管署曝主因「免驚慌」

每年12月1日是世界愛滋病日，據衛福部疾管署統計，截至今年10月，全國HIV感染者累計4萬6819名，其中今年1至10月愛滋個案新增通報834人，較去年同期800人增加34人，增幅約4%。衛福部疾管署發言人曾淑慧說，新增人數增加是受到新冠疫情期間，民眾就醫、篩檢服務量能減少有關，預期新增個案於疫情後短期回升，長期仍呈下降趨勢。

今天是世界愛滋病日，疾管署呼應今年主題「Take the Rights Path (有愛無礙，健康平權)」，將致力促進社會大眾對愛滋正確認識，去除汙名與歧視，使所有人都能平等地獲得愛滋預防、篩檢或治療服務，持續朝零歧視、零新增、零死亡的願景前進。

曾淑慧說，新冠肺炎疫情影響，影響民眾就醫、篩檢，世界各國均出現愛滋個案通報增加情形，如美國增加約5%、歐盟增加30%、英國更增加40%，國內目前各式篩檢策略及醫療服務回歸正常並強化。

曾淑慧說，因應愛滋疫情上升的加強防治作為，目前已提升年輕族群及女性感染風險意識，製作多元化愛滋防治衛教宣導素材及多國語言宣導影片，並推動校園自我篩檢試劑兌換活動，增進學生族群接受愛滋篩檢意願。

為降低愛滋母子垂直感染風險及強化女性愛滋篩檢，促進潛在感染者及早診斷及早治療，增進女性健康，自今年10月1日起提供人工流產者公費愛滋篩檢服務，同時與婦產科醫學會等合作，強化女性性病篩檢與照護。

最後與各縣市衛生局、民間團體合作，依各縣市疫情特性，強化主動篩檢策略，包含風險場域外展篩檢服務、加強辦理八大及性交易服務者篩檢服務、拓展匿名篩檢及自我篩檢服務、感染者伴侶及社群網絡篩檢服務等，及早發現、及時銜接治療；並為檢驗陰性且有風險行為者主動協助轉銜暴露愛滋病毒前預防性投藥（PrEP ）預防服務等。

曾淑慧說，PrEP是有效預防愛滋病毒感染的方式之一，若民眾持續有愛滋感染之高風險行為，經檢驗確認未感染愛滋病毒，經醫師評估需進行預防性投藥者，可透過穩定持續使用PrEP藥品，讓體內具足夠藥物濃度，預防感染愛滋病毒。

疾管署為使民眾可以方便、容易取得篩檢服務，即日起推出愛滋自我篩檢試劑免運活動，至今年12月31日止，民眾可透過自我篩檢計畫官網訂購愛滋自我篩檢試劑，並選擇鄰近超商通路，包括7-ELEVEN、全家，僅需支付200元試劑費用，不需額外支付物流費，便可取得自我篩檢試劑，鼓勵民眾接受愛滋篩檢，為自己的健康把關。