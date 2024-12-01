奧迪電動車輔駕撞國道工程車 運安會經1年調查報告出爐

去年11月30日一輛電動車駕駛，在國道1號大雅路段，衝撞國道工程緩撞車，成為國內首起電動車「自駕」事故，國家運輸安全委員會啟動調查並指出，目前各廠牌ADAS皆未達駕駛人可完全依賴，且售車或交車時未詳細說ADAS功能限制，建議交通部應盡速完善我國ADAS與自動駕駛系統檢測基準。

電動車自駕事故頻傳，去年11月30日一輛奧迪電動休旅車，駕駛疑似開啟ADAS未注意車前狀況，在國1大雅路段追撞工程緩撞車，成為國內首起電動車自駕事故，運安會歷時一年的時間進行調查，近期完成調查報告。

運安會報告指出有2項可能肇因，包含無論有無啟用或未配備ADAS，追撞工程緩撞車主因多與駕駛恍惚、精神不濟或分心等人為因素有關；目前各廠牌ADAS皆未達駕駛人可完全仰賴的自動化駕駛等級，且系統在某些情況下，仍有其偵測及反應限制，駕駛人僅可利用此系統輔助駕駛工作。

報告指出，此次事故調查所有涉及開啟DAS功能並追撞工程緩撞車，部分駕駛人未充分瞭解ADAS限制且過度依賴，以致於行駛時分心及恍神等，導致未能及時注意車前狀況並採取適當反應措施，成為追撞工程緩撞車的主因。

另外，調查報告也發現3項風險，包含各車廠在車輛販售或交車時，大多未詳細說明ADAS功能限制及注意事項；工程緩撞車通常以緩速或靜止位於內側車道上，可能導致ADAS無法辨識；外側貨櫃車遮蔽標誌警示燈，且時速超過90公里小時，確實有可能無法辨識內側車道管制訊息。

運安會建議交通部，應逐步且盡速完善我國ADAS與自動駕駛系統檢測基準，確保自駕安全性和可靠性；高公局建議，應強化移動性內側車道施工的交通設施布設方式，讓內側車道的駕駛可容易辨識，降低工程緩撞車的風險。