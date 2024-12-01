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周一午後變天！周五降雨熱區擴大 這日起降溫「明顯偏冷」
明天上半天持續晴朗，但下午起水氣略微增加，中央氣象署預報員劉沛滕表示，周二至周四北東有局部降雨，宜蘭有較大雨勢，周五、周六東北季風增強，降雨熱區從大台北地區擴大到桃竹苗，並持續到周日、下周一；周日後將有一波較強東北季風，恐達到冷氣團強度，屆時氣溫有較明顯變化，預估台北低溫約14、15度。
劉沛滕說，今明2天（1、2日）大致晴朗穩定，清晨易受輻射冷卻影響，溫度稍低，預估明天清晨西半部低溫15至17度，白天陽光出來後快速回溫，高溫約26至29度，日夜溫差大。
劉沛滕指出，氣溫真正有明顯變化，預估在周日（6日）之後，屆時會有一波較強東北季風，可能達到冷氣團強度，預估最低溫落在周日至下周二清晨的這段時間，加上水氣影響，預估台北低溫14、15度，感受偏冷，但時間過為長遠，其強度還需持續觀察。
由於東北季風、冷氣團對中南部影響不大，劉沛滕說，目前尚未觀察到華南雲雨區水氣，較無降雨，主要是氣溫變化，周日較強東北季風或冷氣團的影響，預計夜晚、清晨低溫約15至16度，白天高溫則約27、28度。
降雨部分，劉沛滕表示，明天上半天晴朗穩定，但下午開始，東北風帶來水氣，北部、東半部雲量增加，迎風面的基隆北海岸、大台北山區及宜蘭有零星降雨，周二至周日（3至8日）大台北地區、東半部有局部降雨，其中宜蘭有較大雨勢。
劉沛滕表示，這波降雨並不太影響白天的高溫，也沒讓低溫變得更低，整天溫度就維持在18至23度；周五、周六將有一波東北季風增強，屆時降雨範圍將再擴大，從大台北地區擴及到桃竹苗都有局部降雨，且會持續影響到周日至下周一。
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