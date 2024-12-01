珍愛土壤守護家園 2024世界土壤日活動開跑

為響應12月5日世界土壤日（World Soil Day, WSD）聯合國的號召，環境部將於12月2日至6日舉辦線上「珍愛土壤送綠點」活動，壤為地球上所有生命賴以生存的基礎，健康的土壤可以保護地下水、維持生物棲地及保護糧食安全等，而認識土壤為保護土壤健康的第一步驟，呼籲民眾關注土壤保護議題，歡迎大家踴躍參加。

環境部環境管理署表示，2024年世界土壤日的主題是「珍愛土壤：量測、監測、管理」（Caring for soils: measure, monitor, manage）。土壤為地球上所有生命賴以生存的基礎，健康的土壤可以保護地下水、維持生物棲地及保護糧食安全等，而認識土壤為保護土壤健康的第一步驟。通過科學量測準確評估土壤狀況，持續追蹤土壤變化，並採取因地制宜的管理措施來維護及改善土壤環境，因此，量測、監測與管理缺一不可。

為了讓大家瞭解健康土壤與地球人類生態息息相關的重要性，於12月2日至12月6日，在環境部環境管理署臉書粉絲專頁「土淨水清」辦理為期5天的有獎問答贈送綠點活動，每日中午12點發表1則與土壤保護相關知識的問題，民眾可於臉書粉絲專頁中回答正確答案，並按讚及分享貼文，前50位完成者即贈送綠點，共同支持環保愛地球及珍愛土壤的具體行動。

環境部環管署表示，該署歷年來持續調查全國土壤環境，包括平地、坡地、水資源保護區等，已建立臺灣地區土壤特徵及背景濃度資料，如土壤質地、酸鹼度、電導度、總體密度、有機碳含量、重金屬背景濃度等相關資料。為了讓大家更認識臺灣的土壤及環境部歷年所執行土壤調查之計畫成果，該署建置的「全國土壤資訊公開網」提供土壤科普知識、土壤調查作業方式及調查成果等資訊，內容豐富，並設計活潑生動寓教於樂之土壤小學堂，提供各年齡層民眾學習及學研單位參考利用。

環境部環管署誠摯邀請民眾踴躍參與一年一度世界土壤日的線上知識活動，並宣導多加利用「全國土壤資訊公開網」豐富的資源，提高對土壤議題的認識與關注，讓我們一起共同守護珍貴之土壤，為土壤永續發展盡一份心力。