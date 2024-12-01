快訊

張景嵐認愛星二代2年 戀愛細節、結婚時間點全說了

跑車總價破2億！4輛超跑於奧地利山路連環撞 英媒曝「今年最貴車禍」

醫推廣嬰兒提籃護乘車安全 免費租借服務為期1年

中央社／ 台北1日電

根據衛福部「6歲以下兒童死亡原因回溯分析結果報告」，因交通事故死亡共16人，其中6人未坐汽車安全座椅。周產期醫學會建議6個月以下嬰兒乘車坐嬰兒提籃，是確保安全選項之一。

衛生福利部今年公布的「6歲以下兒童死亡原因回溯分析結果報告─111-112年回溯個案」顯示，在高度可預防性122名個案中，79人是事故傷害，其中16人屬於交通事故，最多與未坐汽車安全座椅車禍有關，多達6人，占交通事故死因近半數，年齡分布為出生滿月至5歲。

這次回溯個案與未坐汽車安全座椅交通事故年齡最小的是出生1個月女嬰，女嬰父親酒駕與其他車輛發生糾紛、駕車逃走，行經橋下涵洞，因光線較暗，迎面撞上對向來車。女嬰母親抱著女嬰坐在副駕駛座，沒有繫安全帶，女嬰飛出車外，導致創傷性出血蜘蛛網膜下腔出血，隔天死亡。

台灣周產期醫學會今天啟動嬰兒提籃推廣計畫，理事長詹德富接受媒體訪問時表示，台灣111年起規定2歲以下的嬰幼兒乘車應使用後向式安全座椅，但許多人對新生兒行動安全的風險意識仍不足，透過與業者合作，提供為期1年免費嬰兒提籃租借服務，盼加速正確觀念推展及落地。

台大醫院婦產部主治醫師林芯伃表示，新生兒很脆弱，尤其頸椎和頭部都需要能有效固定的護具，寶寶出生之後，沒有了子宮的保護以後，使用符合安全標準的提籃移動新生兒是很重要的，如同大人乘車需要繫安全帶，如果只是媽媽以揹巾抱著，遇到突發事故，寶寶可能會飛出去。

開業婦幼診所婦產科主治醫師呂泓逸說，在新生兒出生後至6個月大階段，使用嬰兒提籃等安全設備是必要的，「在這種意外發生的時候，這是多一層的保護」，根據過去統計，有使用安全座椅或嬰兒提籃，在發生交通意外的時候，寶寶傷亡率會大幅降低7成以上。

交通事故 嬰兒

延伸閱讀

2對夫妻醉後激戰！2名人妻同時懷孕各誕女嬰 「他」知道都是自己女兒

用國際標準還原新生兒死亡率 教授曝我國名次上升關鍵

高雄小情侶未婚懷孕 廁所接生後不送醫「打包」丟果園

又見毒死嬰！新手媽邊吸安非他命邊餵奶 滿月女嬰中毒死

相關新聞

阿里山今發生規模4.2地震 專家：後續可能有一系列群震

今早8時57分嘉義縣阿里山發生規模4.2極淺層地震，前中央氣象局地震預報主任郭鎧紋指出，11月25日才發生南投竹山規模4...

嘉義阿里山有感地震 學者：正常能量釋放但仍要注意防範

今天上午8點57分嘉義傳出芮氏規模4.2有感地震，深度13.9公里，嘉義最大震度2級，地點在嘉義縣政府東北東方，即阿里山...

保力達B今起大瓶漲10元 食藥署籲勿混咖啡、茶恐傷肝

銷售對象多為藍領階層的保力達B迎來漲價。保力達股份有限公司公告，由於國內、外原物料、水電持續上漲，保力達B今天起末端零售...

2024失智永續論壇／友善餐點、空間改裝 溫暖失智家人

「爸爸現在不僅有中度失智症，也無法正常進食，但銀髮友善餐點，讓我看到了新希望。」在「2024失智症永續照護新未來國際論壇...

國道緩撞車頻被撞…先進駕駛輔助系統誤當自駕 擬納考照駕訓

國家運輸安全調查委員會發現，多起小客車撞國道工程緩撞車事故是部分駕駛人錯誤認知，將先進駕駛輔助系統當作自動化駕駛，太危險...

懶人包／好市多黑色購物週最後1天優惠！黑五3C家電特價 iPhone 16現折2千還有貨

好市多「黑色購物週」周末全台賣場都湧入大量人潮，週六晚間9點包括全台店王南屯店、北台中店、台南店等店鋪都還有大量會員想要進場購物，好市多為了賣場動線順暢，周末營業時間也會隨時視現場狀況限制人流依序排隊進場。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。