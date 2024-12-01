2024失智永續論壇／友善餐點、空間改裝 溫暖失智家人

「爸爸現在不僅有中度失智症，也無法正常進食，但銀髮友善餐點，讓我看到了新希望。」在「2024失智症永續照護新未來國際論壇」的場外，民眾蘇小姐一席話，道出了無數失智症家庭的心聲。

論壇外場設有多家專業機構與企業攤位，從失智症專屬飲食、友善空間設計與健康管理技術，全面展示失智症者與家庭的照護新可能。攤位包括失智時空記憶的旅人、台灣失智症協會、創智生物科技股份有限公司、全齡樂遊健康促進發展協會、奇美食品、若晨室內裝修有限公司及臺北市立聯合醫院仁愛院區失智共照中心等，吸引大批民眾參與體驗。

打造多種銀髮友善餐點，展現飲食新風貌

奇美食品在攤位中展示「銀髮友善餐點」，吸引了大批試吃民眾，這些食品根據國際吞嚥障礙飲食標準（IDDSI）製成，質地柔軟、適合咀嚼與吞嚥困難者，同時保留傳統台菜的原汁原味，如：紅燒獅子頭、鮮魚海鮮巧達湯等經典口味。

蘇小姐分享：「爸爸牙口不好，很多食物都咬不動，但奇美食品的口感非常適合他，既柔軟又有營養。」

奇美食品研發部專案副理陳廷玓表示：「我們希望讓長輩都能吃得健康且有尊嚴，即使吞嚥困難，也能讓他們吃到熟悉的台菜風味。」這些精心研製的銀髮友善餐點，除了提升失智症者的生活質量，也大幅減輕家屬的備餐壓力，成為論壇外場最受關注的亮點之一。

科技健康管理新世代，AR／VR沉浸式體驗超吸睛

創智生物科技股份有限公司與光世代合設的攤位，以AR／VR體驗成為另一大焦點。這些技術結合了創智生物科技的睡眠品質檢測與健康管理專長，推出針對銀髮族的AR／VR沉浸式訓練系統，專注於提升長者的注意力、反應力與腦力。

創智生物科技總經理徐文雄解釋：「透過沉浸式互動場景，我們能幫助長者維持與提升認知功能，延緩失智症的發生。」現場民眾透過設備進行記憶遊戲、分類挑戰和物件擺放等訓練，過程生動有趣。

此外，徐文雄還展示了睡眠品質檢測技術，專為失智症者常見的睡眠問題提供解決方案，並補充：「睡眠與認知功能密切相關，良好的睡眠是預防與改善失智症的最佳良藥。」

現場體驗的張先生也表示：「這些設備非常新鮮有趣，感覺不僅能幫助長輩，也讓他們的訓練過程更有動力。」

打造失智友善空間

針對失智症者居家安全，若晨室內裝修有限公司專案經理徐宛菱，展示多樣化空間改裝方案，包括浴室無障礙設計、玄關輔具收納與臥室光線增強等。徐宛菱表示：「希望藉由空間改造，讓長者重拾自立生活的信心。」現場民眾也興奮說道：「今天看到介紹，回去也想改裝浴室，讓媽媽能方便如廁。」

論壇活動外場攤位，展現的不僅是產品與技術，更多的是對家屬與失智症者的關懷，「我們希望讓長者的生活更有品質，同時減輕家屬的負擔，更帶來新希望。」