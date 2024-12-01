快訊

張景嵐認愛星二代2年 戀愛細節、結婚時間點全說了

跑車總價破2億！4輛超跑於奧地利山路連環撞 英媒曝「今年最貴車禍」

3日起北部水氣增 周末迎冷空氣平地低溫15度

中央社／ 台北1日電

氣象署今天表示，明天清晨平地低溫約攝氏15度，白天起回溫；3日至7日水氣增，北部及東半部局部短暫雨；下一波冷空氣8日至10日影響，北台灣再探15度，北部及東北部偏濕冷。

交通部中央氣象署預報員劉沛滕告訴中央社記者，明天清晨仍有輻射冷卻，西半部平地低溫約15至17度，白天晴朗回溫，西半部高溫約25至29度，要留意日夜溫差大，東半部高溫約24至26度。

劉沛滕表示，明天白天是未來一週陽光最多的1天，明天下午開始東北風帶來水氣，迎風面雲量增多，主要在基隆北海岸、大台北山區及宜蘭有零星降雨。

劉沛滕指出，3日至5日東北風挾帶的水氣明顯增加，大台北、東半部地區都易有短暫雨，宜蘭山區易有較大雨勢；這段期間冷空氣不強，北部平地低溫約17至19度 ，高溫約24度左右。

劉沛滕說明，6日、7日東北季風增強、水氣再增，其中6日是降雨最顯著的1天，降雨範圍擴大至桃竹苗也要留意有短暫雨；最新資料顯示，7日之前還沒有明顯的冷空氣南下，各地氣溫變化不大。

劉沛滕說，下一波冷空氣預估8日至10日增強影響，可能達大陸冷氣團強度，8日白天降溫就有感，冷氣團影響期間，北台灣平地低溫約15度；不過，8日降雨範圍就會縮減，以基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部短暫雨為主。

此外，劉沛滕提醒，東北風影響期間，中南部的夜晚清晨有局部霧，影響能見度。

低溫 冷氣團 高溫

延伸閱讀

周二起北東下雨 氣象署：冷氣團周末再來北台恐跌破15度

明後天西半部日夜溫差大 下周再迎更強冷空氣轉濕涼

今回溫下周變天 節氣「大雪」當天轉濕涼 再有更強冷空氣南下

晴朗舒適入夜陡降溫 吳德榮：下周六冷空氣再襲、強度更強

相關新聞

阿里山今發生規模4.2地震 專家：後續可能有一系列群震

今早8時57分嘉義縣阿里山發生規模4.2極淺層地震，前中央氣象局地震預報主任郭鎧紋指出，11月25日才發生南投竹山規模4...

嘉義阿里山有感地震 學者：正常能量釋放但仍要注意防範

今天上午8點57分嘉義傳出芮氏規模4.2有感地震，深度13.9公里，嘉義最大震度2級，地點在嘉義縣政府東北東方，即阿里山...

保力達B今起大瓶漲10元 食藥署籲勿混咖啡、茶恐傷肝

銷售對象多為藍領階層的保力達B迎來漲價。保力達股份有限公司公告，由於國內、外原物料、水電持續上漲，保力達B今天起末端零售...

2024失智永續論壇／友善餐點、空間改裝 溫暖失智家人

「爸爸現在不僅有中度失智症，也無法正常進食，但銀髮友善餐點，讓我看到了新希望。」在「2024失智症永續照護新未來國際論壇...

國道緩撞車頻被撞…先進駕駛輔助系統誤當自駕 擬納考照駕訓

國家運輸安全調查委員會發現，多起小客車撞國道工程緩撞車事故是部分駕駛人錯誤認知，將先進駕駛輔助系統當作自動化駕駛，太危險...

懶人包／好市多黑色購物週最後1天優惠！黑五3C家電特價 iPhone 16現折2千還有貨

好市多「黑色購物週」周末全台賣場都湧入大量人潮，週六晚間9點包括全台店王南屯店、北台中店、台南店等店鋪都還有大量會員想要進場購物，好市多為了賣場動線順暢，周末營業時間也會隨時視現場狀況限制人流依序排隊進場。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。