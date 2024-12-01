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國道緩撞車頻被撞…先進駕駛輔助系統誤當自駕 擬納考照駕訓

中央社／ 台北1日電
多起小客車撞國道工程緩撞車事故是部分駕駛人錯誤認知，將先進駕駛輔助系統當作自動化駕駛。圖／警方提供
多起小客車撞國道工程緩撞車事故是部分駕駛人錯誤認知，將先進駕駛輔助系統當作自動化駕駛。圖／警方提供

國家運輸安全調查委員會發現，多起小客車撞國道工程緩撞車事故是部分駕駛人錯誤認知，將先進駕駛輔助系統當作自動化駕駛，太危險，交通部擬將相關正確觀念納入考照及駕訓。

根據運安會日前發布的調查報告，110年12月至112年11月，國道工程緩撞車遭追撞事故共計216件；其中，39件車輛配有先進駕駛輔助系統（ADAS），但事故發生時未開啟占18%，另外73件車輛配有ADAS且事故發生時有使用相關功能占34%。

運安會在調查報告中指出，無論是否有啟用或未配備先進駕駛輔助系統的車輛，發生追撞國道工程緩撞車事故的主要原因，多數與駕駛員恍神、精神不濟或分心等人為因素有關。

不過，運安會也發現，目前各廠牌的ADAS皆未達駕駛人可完全仰賴的自動化駕駛等級，且系統在某些情況下，仍有其偵測及反應限制，所有涉及開啟ADAS功能並追撞工程緩撞車的事故中，部分駕駛人未充分了解系統的限制，而造成過度依賴，以致產生分心及恍神等，導致未能及時注意車前狀況並採取適當反應措施，為導致追撞工程緩撞車的主要原因。

根據交通部向運安會回覆的改善說明，為強化宣導及提升國內駕駛人對於先進駕駛輔助系統使用的觀念及安全意識，公路局已就駕駛人使用先進駕駛輔助系統應注意事項、危險駕駛態樣等相關議題，研擬該考題題組，納入汽車駕照筆試題庫，並經由學者和專家組成的審查委員會討論審視後，納入汽車駕照筆試題庫。

另外，交通部要求各型式具先進輔助駕駛系統的車輛，自114年1月1日起，車輛業者應提交車主手冊有關先進駕駛輔助系統安全操作說明及限制方式、銷售員訓練及交車宣導文件及車輛警示標語等資料，經審查符合規定後取得確認報告。

車輛安全審驗中心統計，至10月31日，已有18家業者提供相關資料。

交通部也要求，如果同廠牌同車型裝有先進駕駛輔助系統車輛，發生多起系統瑕疵致工程車遭追撞事故案例，將請車輛業者依汽車安全性調查召回改正及監督管理辦法等規定提出佐證資料說明，並納入專家小組會議討論確認。

交通部同時協請數位發展部轉知十大電商平台業者，要求下架坊間自駕神器產品，目前許多業者已配合，關鍵字搜尋約減少45%。

交通部 運安會

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