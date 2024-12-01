保力達B今起大瓶漲10元 食藥署籲勿混咖啡、茶恐傷肝

銷售對象多為藍領階層的保力達B迎來漲價。保力達股份有限公司公告，由於國內、外原物料、水電持續上漲，保力達B今天起末端零售價，600c.c.每瓶調漲10元、300c.c.每瓶調漲5元。

衛福部食藥署表示，民眾服用保力達B時需依建議用法用量原則，每次服用不超過30至40c.c.，長期大量服用會傷害肝臟機能，且應盡量避免混入咖啡或奶茶、紅茶、沙士調味，導致忽略酒精含量造成過量服用，服用產品後也宜注意工作或駕車安全。

保力達股份有限公司公告，新冠疫情後全球嚴重通膨，國內、外原物料、水電持續上漲，因而帶動該公司製造成本急速增加，歷年來物價波動均秉持照顧勞工的立場自行吸收，但今年有感不漲難以維持產品最高品質，不得不自12月1日起，保力達B末端零售價希望600c.c.每瓶調漲10元，300c.c.每瓶調漲5元。

食藥署提醒，保力達B不是一般的提神飲料，而是含酒精內服液劑，是屬於藥事法規定的指示用藥，必須在有藥師或藥劑生駐店的藥局或藥房販售，並不可以在一般超商、檳榔攤或雜貨店購得，違反規定將觸犯藥事法。

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