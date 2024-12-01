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1.6公噸大閘蟹「戴奧辛超標」 違規名單最快周二揭曉

聯合報／ 記者林則澄／台北即時報導
中國大陸出口的大閘蟹檢出戴奧辛超標，衛福部食藥署最快12月3日公布違規業者名單和中國大陸養殖商。 示意圖，非當事產品／食藥署提供
中國大陸出口的大閘蟹檢出戴奧辛超標，衛福部食藥署最快12月3日公布違規業者名單和中國大陸養殖商。 示意圖，非當事產品／食藥署提供

針對衛福部食藥署11月在邊境攔下一批來自中國大陸、約1.6公噸的大閘蟹被檢出「戴奧辛」超標，食藥署副署長林金富指出，業者後來依法申請複驗，但上周五出爐的複驗結果仍不合格，食藥署最快12月3日公布違規業者名單和中國大陸養殖商。

林金富說，食藥署當時在邊境攔下從中國大陸進口的1.6公噸大閘蟹，11月15日第一次檢驗結果顯示戴奧辛超標，業者接獲產品不合格通知後，同月21日依法申請複驗，直到29日複驗結果出爐仍不合格，業者得依規定辦理退運或銷毀產品。

林金富表示，由於複檢結果11月29日才出爐，按照正常程序會在12月4日簽報，但因為是攸關國人食安的違規事件，食藥署最快12月3日例行邊境檢驗結果時就會公布殘留量、違規業者名單和中國大陸養殖商。

食藥署指出，戴奧辛（Dioxin）是當含氯物質燃燒時或製造含氯物質時所產生的有毒產物，已被世界衛生組織（WHO）列為「人類已知致癌物」，人體短時間高濃度的戴奧辛暴露會造成肝功能及皮膚傷害，如氯痤瘡、深色皺紋等；長期暴露則會引起免疫、神經、內分泌系統及生殖功能的損傷。

戴奧辛 食藥署

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