接連三個颱風影響 屏東檸檬產地價格飆漲一台斤70元 

屏東縣是全台檸檬最大產區，今年接連3颱侵襲，屏東縣九如鄉農會總幹事龔泰文說，預估減產約三分之一，雖然冬天是檸檬淡季，但是產地價更創下近年同期新高一台斤70元。農糧署副署長姚志旺說，年底是檸檬產期尾聲，價格波動持續監控。

屏東縣九如鄉農會今舉辦檸檬日系列活動，農會推出各種檸檬多元產品，包括檸檬枇杷膏、檸檬錠、檸檬隔離霜，精華液與香皂等，現場也有讓大家DIY製作檸檬魚丸，也贈送油飯，現場超熱鬧。

屏東縣九如鄉農會總幹事龔泰文說，檸檬雖然一整年都有，6到9月是旺季，雖然現在是淡季，產期尾聲，但今年接連3個颱風凱米、山陀兒、康芮影響，檸檬缺貨，產地價飆到一台斤70元，今年7月盛產期產地價一度跌破一台斤11元，農會當時啟動保價收購一台斤12元，讓農民盛產時不會遇太低價。

「雖然現在高價，但沒有產品！」龔泰文說，檸檬缺貨，產地價漲到一台斤70元，現今也將加工品、冷凍原汁等釋出，穩定市場價格，但價格可能還會飆上去，預估過年時可能會飆到100元一台斤。今年颱風接連來襲，明年產量恐不足，加上前一年受小象颱風影響減一半，今年3個颱風都打在屏北地區，產量預估可會減少以往三分之一，令人擔憂。

龔泰文說，農會因應措施釋出冷凍原汁。現在是檸檬淡季，盛產季節6到9月，今年颱風造成檸檬樹根系內傷嚴重，需兩年以上修復。

屏東縣府農業處長鄭永裕說，持續觀察春花期情況，冬花要比較多著果，加強照顧樹勢整理、肥培管理。減產約整年產季兩到三成，也要注意季節性，12月冬季，本來量少。

農糧署副署長姚志旺說，現階段檸檬產期尾聲，檸檬生長速度快，春季開花，預估明年2、3月檸檬陸續上市，但也要持續觀察開花情況，今年預估減產約3、4成。之前有鼓勵農民榨汁冷鏈，少的時候可以在市場上推出。