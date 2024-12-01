嘉義阿里山有感地震 學者：正常能量釋放但仍要注意防範

今天上午8點57分嘉義傳出芮氏規模4.2有感地震，深度13.9公里，嘉義最大震度2級，地點在嘉義縣政府東北東方，即阿里山鄉，不過，許多人沒有明顯感受到，也還沒有傳出災情。中正大學地球與環境科學系教授溫怡瑛表示，是正常能量釋放，但是仍要小心，尤其近來天氣轉冷緊閉門窗也要有應變措施。

地球與環境科學系教授溫怡瑛表示，觀察今天嘉義阿里山地震，應該只是正常的能量釋放，地點與梅山斷層有距離不是梅山斷層，不過，由於西南部已經有段時期沒有發生大地震能量釋放，呼籲民眾仍要小心。

溫怡瑛表示，尤其近來天氣變冷有些民眾會將門窗禁閉，但要預期如果感受到震動比較明顯的地震時要有應變措施，住家如果老舊察看是否有要補強的地方，家裡傢具也要做好檢查，尤其易掉落物品要固定好，避免掉落砸傷意外等。