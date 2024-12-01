65歲港男頻夜尿擾家人作息 來台拉提攝護腺恢正常生活

香港一名65歲退休男子，由於攝護腺肥大導致頻尿，每晚沖馬桶的聲音已嚴重影響太太的睡眠品質及全家人的作息。仔細考量後，他來到台灣自費接受微創手術，不到10天就恢復正常生活，未來只需每半年回診追蹤病況。

男子最初在香港家醫科就診，服用醫師開立的排尿藥物但效果不佳，因此被轉介到專科門診。不過當地專科醫師的排診時間較久，好不容易排到門診，又要再等半年以上才能進行膀胱鏡檢查。他在等待期間的排尿狀況持續惡化，每晚都要多次起床如廁，由於居住空間較小，隔音效果不佳，嚴重影響更年期妻子的睡眠品質與其他家人的作息。

後來男子在香港經醫師建議進行傳統電刀刮除手術，但可能引起逆行性射精、陽痿或尿失禁等副作用。他還聽聞鄰居做完手術後需包尿布，因此感到卻步，透過網路搜尋得知台灣的醫療技術完善，決定搭機來到台灣就醫。

顧家醫療診所總院長顧芳瑜評估，男子的攝護腺大小介於40至50g，適用「水蒸氣消融術」或「攝護腺拉提手術」，但男子較抗拒放置尿管，因此建議採用攝護腺拉提手術，是在他的攝護腺上放置4個「H型鋼釘」，將增生的攝護腺組織拉開，以利尿液順利排出，術後放置尿管的時間約0至2天。

男子從門診檢查評估、手術到術後回診不到10天，術後也只需每半年回來台灣追蹤病況。顧芳瑜表示，最近收治不少與男子一樣從香港來到台灣就醫的攝護腺問題患者，主要原因是香港醫療體系排診時間過長，求診過程充滿艱辛，擁有完善醫療技術的台灣，也成為他們跨境就醫的選項之一。

不過攝護腺肥大患者的情況不盡相同，並非所有患者都可進行拉提手術或水蒸氣消融手術。顧芳瑜提醒，若攝護腺組織已過度增生，長進膀胱內或肥大體積超過80g，則不適合特定手術，因此建議患者仍需與醫師充分溝通與討論，才能選擇最適合自己的治療方案。