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子宮頸癌篩檢升級 公費HPV檢測2025年開放3年齡適用

中央社／ 台北1日電

國健署明年陸續推出新增篩檢工具及服務，其中包含子宮頸癌篩檢升級，定期抹片配合HPV檢測，公費HPV檢測開放35歲、45歲、65歲女性適用；另外，國中男生明年9月起開始公費接種HPV疫苗

子宮頸癌曾是台灣女性健康頭號殺手，國內自1995年起公費補助30歲以上婦女每年1次子宮頸抹片檢查，發生率自每10萬人25例多，到2021年降至每10萬人7例左右，但未達世衛目標每10萬人4例，降勢趨緩，難再下探，醫學會多次呼籲政府開放定期抹片配合人類乳突病毒（HPV）檢測。

總統賴清德「健康台灣」瞄準2030年癌症死亡率降低1/3，提升早期癌症篩檢是強化癌症防治策略的關鍵之一。衛生福利部國民健康署長吳昭軍今天接受媒體電訪表示，明年將推出HPV檢測服務，HPV檢測與傳統抹片檢查的差異，在於不僅可測出有無感染，還可掌握病毒活性與濃度，有助於診斷。

HPV檢測公費適用對象為35歲、45歲、65歲女性，吳昭軍說，35歲、45歲規定是依據國際指引，台灣特別加開65歲女性族群，主要是因為台灣高齡女性HPV感染率仍高，再加上65歲女性常常認為過去做過抹片，年紀大就不用再檢查，希望透過HPV檢測公費上路，增加篩檢率。

新加坡、澳洲、美國等已將HPV檢測納入子宮頸癌篩檢策略，台灣婦癌醫學會理事長、中華民國婦癌基金會董事長王鵬惠過去曾指出，HPV檢測除找出癌病變、及早治療，還可偵測是否感染高致癌型HPV病毒，提早對癌前病變高風險族群發揮「吹哨」警示作用。

另外，外界近年不斷呼籲衛福部修正現行HPV疫苗接種對象，不分性別針對全國國中生提供公費接種HPV疫苗。據國健署預估國中男生HPV疫苗受惠人數為9萬至11萬人，推估預算大概需要新台幣4.7億元，吳昭軍證實，國中男生明年9月起開始公費接種HPV疫苗。

接種HPV疫苗，可預防至少7成致癌高危險型別HPV感染，國健署自2018年開始全面推動國中女生公費接種HPV疫苗。據統計，2018年至2021年入學女生完整接種2劑疫苗涵蓋率為75.2%、86%、86.1%、91.7%。

HPV 子宮頸癌 疫苗

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