愛滋自我篩檢試劑免運活動 疾管署：即日起至本月31日

每年12月1日是世界愛滋病日，衛福部疾管署表示，呼應今年主題「Take the Rights Path (有愛無礙，健康平權)」，將致力促進社會大眾對愛滋正確認識，去除汙名與歧視，使所有人都能平等地獲得愛滋預防、篩檢或治療服務，持續朝零歧視、零新增、零死亡的願景前進。

疾管署為使民眾可以方便、容易取得篩檢服務，即日起推出愛滋自我篩檢試劑免運活動，至今年12月31日止，民眾可透過自我篩檢計畫官網 (https://hiva.cdc.gov.tw/Selftest/)訂購愛滋自我篩檢試劑，並選擇鄰近超商通路，包括7-ELEVEN、全家，僅需支付200元試劑費用，不需額外支付物流費，便可取得自我篩檢試劑，鼓勵民眾接受愛滋篩檢，為自己的健康把關。

疾管署指出，2017年起於全國推動愛滋自我篩檢計畫，民眾可以透過各縣市人工發放點、自動服務機或網路訂購超商取貨等管道取得自我篩檢試劑，利用其具有自主性、方便性與隱私保護等優點，讓每位民眾能在安心的環境下接受愛滋篩檢。

篩檢後依包裝指示上傳「試劑編號」照片、註冊會員(匿名)及登錄檢驗結果，可獲得免費試劑電子兌換券1張，兌換試劑再次篩檢或當作年末交換禮物轉贈親友使用，讓篩檢成為日常好習慣。

疾管署表示，自我篩檢試劑為初步篩檢，民眾若初步篩檢呈陽性，即便身體沒有不適，也請盡速至愛滋指定醫事機構進行確認檢驗，以釐清自身感染狀況；持有初步篩檢陽性結果就醫，疾管署就補助當次就醫掛號費及部分負擔減輕民眾就醫負擔。

此外，衛生局及相關民間團體也提供匿名篩檢諮詢及篩檢陽性個案轉介或陪伴就醫等服務，如有需求可多加利用。詳細的自我篩檢試劑簡介、試劑取得方式與地點、愛滋指定醫事機構名單等服務資訊可至疾管署官網查詢自我篩檢計畫，或撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)洽詢。

疾管署提醒，若發生性行為應主動要求對方或自己全程使用保險套，並搭配水性潤滑液，以保護自己，降低感染風險。同時呼籲，有性行為者，至少要做1次愛滋篩檢；有不安全性行為者，建議每年至少進行1次愛滋篩檢；若有感染風險行為（如感染性病、多重性伴侶、使用成癮性藥物、與人共用針具或稀釋液等）、或性伴侶有前述任一情形者，建議每3至6個月篩檢1次，以了解自身健康狀況。