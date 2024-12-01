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詩意的冒險！指揮大師賽門拉圖攜古典天團新家人登台

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
睽違8年，最受台灣樂迷喜愛的指揮大師賽門．拉圖爵士，今天帶著他的「新家庭」—德國古典天團巴伐利亞廣播交響樂團（BRSO），與韓國鋼琴家趙成珍一同登上台北國家音樂廳，將於台北、台中、高雄三地舉辦四場音樂會，為全台樂迷獻上德奧經典禮讚。記者陳宛茜／攝影
睽違8年，最受台灣樂迷喜愛的指揮大師賽門．拉圖爵士，今天帶著他的「新家庭」—德國古典天團巴伐利亞廣播交響樂團（BRSO），與韓國鋼琴家趙成珍一同登上台北國家音樂廳，將於台北、台中、高雄三地舉辦四場音樂會，為全台樂迷獻上德奧經典禮讚。記者陳宛茜／攝影

「這是一場詩意的冒險！」睽違8年，最受台灣樂迷喜愛的指揮大師賽門．拉圖爵士，今天帶著他的「新家庭」—德國古典天團巴伐利亞廣播交響樂團（BRSO），與韓國鋼琴家趙成珍一同登上台北國家音樂廳，將於台北、台中、高雄三地舉辦四場音樂會，為全台樂迷獻上德奧經典禮讚。他指出，這世界上有許多精采的樂團，但很少有充滿詩意的樂團，而巴伐利亞廣播交響樂團正是如此罕見、「充滿詩意」的樂團。

巴伐利亞廣播交響樂團成立於1947年，以精緻且深具內涵的音樂詮釋見長，屢屢入選世界十大交響樂團。尤其是前任首席指揮馬里斯．楊頌斯（Mariss Jansons）積極地將樂團之聲遠揚海外，讓該團的輝煌聲響與細膩詮釋獲得全球樂迷肯定。自 2023／24 樂季起，柏林愛樂前任首席指揮賽門・拉圖爵士正式接任巴伐利亞廣播交響樂團首席指揮一職。

出身英國利物浦的賽門．拉圖爵士，是當代最具知名度的指揮家之一，也是公認最受台灣樂迷喜愛的指揮大師。擔任柏林愛樂首席指揮時，拉圖多次來台，更因受到台灣三萬樂迷在兩廳院戶外廣場熱情聆聽柏林愛樂直播音樂會的啟發，打造「柏林愛樂數位音樂廳」。

拉圖在記者會上幽默表示，樂團都很自豪「我們擁有最好的西方音樂聽眾」，但他說「這是事實，但是你們去過台灣嗎？」這是他第一次帶著「新家庭」來到台灣，很希望能跟家人一起感受台灣聽眾對於音樂「深度的熱情」。

本次首場演出，拉圖爵士與巴伐利亞廣播交響樂團將將為台灣樂迷帶來李格悌、魏本等二十世紀作曲家的管絃樂創作，以及華格納的歌劇配樂作品。如此展現企圖心的曲目編排，十足展現拉圖爵士的冒險精神。拉圖指出，此次除了獻演經典曲目如華格納歌劇，也將帶來將少見的近代作曲家如李格悌與、魏本。他形容這些曲子如此美妙卻非經常演出的曲子，可視為一場「詩意的冒險」。

12月1日、2日的「力晶2024藝文饗宴 賽門．拉圖爵士與巴伐利亞廣播交響樂團」於國家音樂廳演出，將帶來李格悌、華格納、魏本的管絃樂曲目，以及布拉姆斯第二號鋼琴協奏曲和馬勒第七號交響曲，展現巴伐利亞廣播交響樂團對音色掌握的多元面向。

而12月4日於台中國家歌劇院大劇院登場的「2024 NTT遇見巨人—賽門．拉圖爵士與巴伐利亞廣播交響樂團」則是布拉姆斯專場，除攜手趙成珍演繹布拉姆斯第二號鋼琴協奏曲，還包括膾炙人口的布拉姆斯第二號交響曲。12月5日的「賽門．拉圖爵士與巴伐利亞廣播交響樂團」則於衛武營國家藝術文化中心音樂廳上演，讓樂迷在葡萄園式音樂廳體驗馬勒第七號交響曲的極致聲響之美。

其中，奧地利作曲家馬勒的第七號交響曲，因創作第二樂章時受荷蘭畫家林布蘭的名畫「夜巡」所啟發，被世人冠上「夜之歌」的美稱。值得一提的是，2018年巴伐利亞廣播交響樂團來台時，原本也安排了這首曲目，然而因指揮家楊頌斯臨時抱病，改由祖賓．梅塔代打上陣，於是將該曲更換。本次巴伐利亞廣播交響樂團來台，再次於台北、高雄獻上馬勒第七號交響曲，也算是完成台灣樂迷的未竟心願。

睽違8年，最受台灣樂迷喜愛的指揮大師賽門．拉圖爵士(圖中)，今天帶著他的「新家庭」—德國古典天團巴伐利亞廣播交響樂團（BRSO），與韓國鋼琴家趙成珍(圖左)登上台北國家音樂廳，將於台北、台中、高雄三地舉辦四場音樂會，為全台樂迷獻上德奧經典禮讚。記者陳宛茜／攝影
睽違8年，最受台灣樂迷喜愛的指揮大師賽門．拉圖爵士(圖中)，今天帶著他的「新家庭」—德國古典天團巴伐利亞廣播交響樂團（BRSO），與韓國鋼琴家趙成珍(圖左)登上台北國家音樂廳，將於台北、台中、高雄三地舉辦四場音樂會，為全台樂迷獻上德奧經典禮讚。記者陳宛茜／攝影

交響曲 交響樂團 奧地利 音樂會

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