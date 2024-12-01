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紙風車368藝術工程 「剩食的逆襲」強調環保永續

中央社／ 台北1日電

紙風車劇團第3輪368兒童藝術工程巡演首場，30日在嘉義縣義竹國小舉行，全新製作的互動單元「剩食的逆襲」迴響熱烈，鄉親表示紙風車角色「巫頂」講的話小孩會聽，「換成媽媽講就發脾氣。」

根據紙風車發布的新聞資料，昨晚紙風車劇團演出「台灣幻想曲」特別版，隨著作曲家穆索斯基「展覽會之畫」的樂音，「身體練習曲」表演者不斷挑戰極限，攀高、飛躍、迅速變換隊形，觀眾也發出陣陣驚呼和掌聲。

現場演出內容也融入「永續」概念，互動單元「剩食的逆襲」讓甜甜圈、青椒都變大，跟孩子們互動。帶7歲「小虎」來看戲的年輕夫妻表示，喜歡這種透過表演告訴小朋友「不要浪費食物」的方式，「巫頂講他們會聽，如果換成媽媽講，他們早就發脾氣了。」

昨天從早上開始，紙風車文教基金會執行長張敏宜、義竹鄉長黃政傑及特技演員們組成「巡庄」車隊，繞行義竹鄉24個村里，提醒鄉親帶孩子觀賞晚上演出，果然一到晚上排好的紅椅子坐滿了人，甚至有來自台中、桃園、宜蘭的觀眾齊聚，氣氛熱烈。

張敏宜表示，義竹是一個溫暖又霸氣的地方，「368工程跑3輪，紙風車已經來義竹4次，每次都是『義竹會』小額集資100、200，或1000、2000的募滿演出經費。」張敏宜希望每個鄉鎮都有像「義竹會」這樣的組織，一個人不用出太多錢，但是所有人的心都因為孩子團結在一起。

嘉義縣長翁章梁是義竹子弟，也是「義竹會」元老，他說：「紙風車巡迴一圈台灣，大概要花10年的時間，很多小朋友因為紙風車，第一次看到大型的戲劇演出，這對孩子是一個非常重要的藝術體驗，孩子笑了，夢就近了。」

紙風車劇團團長任建誠表示，到義竹演出，有一種368藝術工程「永續啟航」真的開始的感覺，期待更多人與紙風車一起，帶著孩子走上藝術的第一哩路。

紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程將陸續安排至全國演出，詳見紙風車劇團FB粉絲專頁或網站https://paperwindmill.com.tw/paper368

嘉義 朋友 紙風車

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