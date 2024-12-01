快訊

與川普熱愛速食形象大不同 梅蘭妮亞每天吃最多的是一類食物

MiLB／外媒評林昱珉12強之旅「放上櫻桃」 他的野心會想明年上大聯盟

台鐵北迴改線3方向可行性研究 先建明隧道補強

中央社／ 台北1日電

花蓮4月3日發生強震後，地質極不穩定，台鐵北迴線遭遇多落石、土石流，台鐵公司已研議改線，初步擬定3個方向，靠海高架、往內陸挖隧道，或僅局部路段架高，改線前先建明隧道補強。

今年花蓮發生強震後，台鐵北迴線遭遇落石砸斷鋼軌、多次土石流淹沒軌道，以和仁到崇德最嚴重，其中7月颱風來襲而被沖毀的北迴線小清水溪橋西正線，到21日才會恢復通車。

交通部先前指示台鐵公司研議北迴線改線，台鐵完成初步評估，將朝3個方向做進一步可行性研究。

根據台鐵初步評估，改線要從和平開始，在和平到崇德間做路線調整，無論靠海高架或靠內陸挖隧道，難度都很高，海岸線會遇到海水侵蝕而退縮問題；往內陸挖隧道，還要考量現有車站如何設置，短短10多公里的改線工程，工期估計至少要10年。

在北迴線完成改線前，台鐵將補強現有路線，短期除已加強清淤、設監視系統外，中期也將在局部路段建明隧道，並以加大通洪斷面方式改建橋梁。

台鐵北迴線從蘇澳新站到花蓮站，全長約79.2公里，花蓮強震受重創及震後災害不斷的和仁至崇德，約10.1公里，而台鐵研議改線的和平至崇德路段約17.8公里。

台鐵 花蓮強震 落石

延伸閱讀

12強賽後各縣市都想「孵蛋」宜蘭爭取小巨蛋 花蓮擔心養不起大巨蛋

高端捐贈流感疫苗 花蓮19至49歲青壯族群可免費接種

台中男失控撞台74高架 小客車燒成火球...3人受傷送醫

用路人注意！嘉市鐵路高架跨越北興陸橋下周合攏工程夜間封閉

相關新聞

獨／開11年！台北人氣同志酒吧「Abrazo Bistro」熄燈

把握最後的機會！台北極具人氣的餐酒館「Abrazo Bistro擁抱餐酒館」在12月1日發布停業預告，表示即將於12月3...

周二起北東下雨 氣象署：冷氣團周末再來北台恐跌破15度

把握這兩天好天氣，中央氣象署預報員劉沛滕上午指出，今明兩天天氣穩定晴朗，周二到周四水氣增加，大台北及東半部有局部降雨機率...

半夜頻尿好困擾！ 泌尿醫曝四解方：青菜水果中午吃

夜間頻尿干擾睡眠，不少人為此相當困擾。近日泌尿科醫師程威銘在《早安健康》YouTube頻道中分享，若想避免類似情況再發生，晚上應避免攝取四種食物。

懶人包／「波波醫師」爭什麼？網路聲量逾5.6萬筆 來龍去脈一次看懂

爭議持續炎上，誰給波波醫師開小門？《醫師法》醫師法施行細則修訂...醫界態度分歧雙方如何攻防？

新生嬰兒小心抱 乃哥推廣安全提籃

「剛出生的小孩不能亂抱，最好放在提籃裡面才安全！」藝人徐乃麟1日與台灣周產期醫學會合作，推廣嬰兒提籃。

讀饗時光EP135｜冷靜與熱情之間 餐廳外場如何拿捏？

到餐廳吃飯，你喜歡熱情話家常的服務人員？還是希望他們沒事就不要來打擾？台灣米其林一星餐廳Nobuo經理彭詩雅歷經台灣、英國、澳洲餐飲服務，她會怎麼拿捏？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。