台鐵北迴改線3方向可行性研究 先建明隧道補強

花蓮4月3日發生強震後，地質極不穩定，台鐵北迴線遭遇多落石、土石流，台鐵公司已研議改線，初步擬定3個方向，靠海高架、往內陸挖隧道，或僅局部路段架高，改線前先建明隧道補強。

今年花蓮發生強震後，台鐵北迴線遭遇落石砸斷鋼軌、多次土石流淹沒軌道，以和仁到崇德最嚴重，其中7月颱風來襲而被沖毀的北迴線小清水溪橋西正線，到21日才會恢復通車。

交通部先前指示台鐵公司研議北迴線改線，台鐵完成初步評估，將朝3個方向做進一步可行性研究。

根據台鐵初步評估，改線要從和平開始，在和平到崇德間做路線調整，無論靠海高架或靠內陸挖隧道，難度都很高，海岸線會遇到海水侵蝕而退縮問題；往內陸挖隧道，還要考量現有車站如何設置，短短10多公里的改線工程，工期估計至少要10年。

在北迴線完成改線前，台鐵將補強現有路線，短期除已加強清淤、設監視系統外，中期也將在局部路段建明隧道，並以加大通洪斷面方式改建橋梁。

台鐵北迴線從蘇澳新站到花蓮站，全長約79.2公里，花蓮強震受重創及震後災害不斷的和仁至崇德，約10.1公里，而台鐵研議改線的和平至崇德路段約17.8公里。