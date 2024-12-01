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新生嬰兒小心抱 乃哥推廣安全提籃

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
藝人徐乃麟1日與周產期醫學會合作，推廣產後嬰兒提籃的重要性。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
藝人徐乃麟1日與周產期醫學會合作，推廣產後嬰兒提籃的重要性。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「剛出生的小孩不能亂抱，最好放在提籃裡面才安全！」藝人徐乃麟1日與台灣周產期醫學會合作，推廣嬰兒提籃。他笑說，女婿與女兒相當關心外孫的安全，因應少子化，他旗下的媽咪學苑決定提供1年免費嬰兒提籃租借服務。婦產科醫生呂泓逸也在記者會中強調，剛出生的小孩相當脆弱、骨骼柔軟，若有提籃可減少碰撞或意外的死亡率7成。

徐乃麟也當場示範如何穩拿嬰兒提籃。他強調，雖然嬰兒提籃對剛出生的小孩相當重要，尤其是從醫院到月子中心的這段路，但因為嬰兒提籃也有一定開銷，因此希望透過支付押金、免費租借的方式，協助新手父母短期租用，減少經濟負擔。

台大婦產部主治醫生林芯伃指出，新生兒很脆弱，尤其頸部和頭部都需要能有效固定的護具，所以使用合乎安全標準的嬰兒提籃很重要，可避免受到撞擊，若遇到突發事故也可減緩傷害。她表示，提籃還可以跟手推車結合，也可做為購買較大安全座椅前的保護措施，讓小孩剛出生就能受到很好保護。

「死亡率可以下降7成！」曜生婦幼診所婦產科主治醫生呂泓逸也說，最近都有發生父母胸前揹兒騎機車，或是在停車場跌倒，造成嬰兒不治或重摔墜地的重大意外，直接用手抱並不安全。

被問到嬰兒提籃要用到幾個月，他建議大概要用到6個月左右，同時提醒民眾要隨著小孩長大更換合適護具或座椅，避免因為提供不適合保護而受傷。

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嬰兒 小孩 死亡率

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