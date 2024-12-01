她曝母住安寧病房「只能住2週」 網揭現實：否則很多人住不進去

當人生快到盡頭，安寧病房對飽受病痛所苦者也是一項選擇，然而未必人人都能在安寧病房住到死亡。一名女網友在社交平台上透露，母親在醫師的建議下轉入安寧病房，卻只能住2週，讓她和妹妹擔心出安寧病房後下一步要怎麼走，也擔心折騰到母親。

根據《元氣網》，成大安寧團隊醫師邱威鑫表示，健保還未規定出安寧病房的住院期限，以成大醫院為例平均為11天。

原PO在Threads上發文表示，醫院建議她母親阿芳轉入安寧病房，期限僅2週，於是原PO和妹妹很慎重地討論，出安寧病房後，要轉一般病房，還是要出院再至急診重排住院，原PO直言，這樣對母親太過折騰，到了媽媽的人生最後階段，即使自己會難過和捨不得，她仍盼望母親能過得舒服。

有護理師現身回應，「病人如果狀況不好，相信醫療團隊不會強制讓你們出院，出院指的是病人是末期，但是是在穩定的狀態還是會出院哦，如果進安寧病房都沒有出院的話，那很多需要的人也會沒地方住哦」，護理師並建議居家安寧也是一項選擇，也補充道，「當然也有轉院或機構的選擇，但我私心覺得一直轉院去急診，病人到處流浪很可憐」。

也有網友點出等不到安寧病房、為了住安寧病房經過轉院的情況，「其實安寧病房也不是想排就進得去，我爸爸也是在排安寧病房的過程就撒手人寰了，後來有聽護理師說，其實安寧病房跟一般病房房間長一樣，只是多了一些護理師或相關人士介入，讓你們雙方都能夠在心靈上，得到一些慰藉或幫助」、「當初爸爸也在等安寧病房，不過等不到就走了，從醫生說『沒辦法』後問我們，要待在醫院普通病房還是安寧，還是要回家？但還好護理師跟醫師都還不錯，我們住單人房其實也跟安寧差不多」、「我爸爸也是癌症住安寧病房大約住了快3個月才離開，中間就是轉院這樣」。

但是有人的家人則在安寧病房住了長達28天，並因此感到快樂，「每家醫院規定會不太一樣，我爸就是在安寧病房住了28天然後出院（因為他不喜歡一般病房的吵鬧和匆忙急促的感覺），只是回家沒幾天就走了…但是很感謝安寧病房，每個護理師都會陪爸爸聊天，甚至還不定時有唱歌表演、音樂演奏，然後還會推他出去散步曬太陽，讓爸爸在生命最後的日子過得很開心快樂也沒有遺憾」。

有網友則給予原PO建議，「建議不要出院，因為光是再排隊進去等病房，又要在急診室等候一段時間，來來去去無論是媽媽還是你們，都是彼此折騰的」、「也可以找『居家安寧』團隊協助，如果長輩喜歡在家而不是在醫院的話，那可能會是更好的選擇」、「我們當初是居家安寧，比較省，醫生護理人員來家裡，他們的交通費要家屬付」、「這段時間對您們和媽媽都不容易，但這也會是最珍貴的一段時光。除了『道愛、道謝、道歉和道別』等課題外，您們也可以盡量完成媽媽未竟的心願，以及詢問她有沒有要交代的事」。

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