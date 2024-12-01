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半夜頻尿好困擾！ 泌尿醫曝四解方：青菜水果中午吃
夜間頻尿干擾睡眠，不少人為此相當困擾。近日泌尿科醫師程威銘在《早安健康》YouTube頻道中分享，若想避免類似情況再發生，晚上應避免攝取四種食物。
如何避免晚上頻繁起來上廁所？程威銘分享四解方：
一、減少水分攝取
晚餐後不要喝太多水，盡量控制水分攝取量。
二、少吃高含糖食物
避免喝手搖飲等含糖量高的飲品。程威銘表示，如果常喝半糖或全糖飲料，過多的糖分可能會隨尿液排出，帶走更多水分，增加夜尿風險。
三、青菜水果中午吃
程威銘說，如果要吃青菜水果，建議放在中午吃，避免晚上攝取過多，因為其中的水分可能在夜間排出。
四、避免茶和咖啡
程威建議，晚上少喝茶和咖啡，這些含咖啡因的飲品會刺激膀胱，讓它變得更敏感，還具有利尿效果。此外，咖啡因也可能影響睡眠品質，進一步增加夜尿的可能性。
除了飲食控制之外，台灣尿失禁防治協會理事長蒙恩提醒，有些人不認為「夜尿症」是疾病，通常是因為頻繁起床上廁所打擾到枕邊人，或是嚴重失眠才就診，但延誤就醫可能讓慢性病提早報到，甚至發生腦部退化疾病。根據國際尿失禁防治協會定義，因強烈尿意中斷睡眠，且一個晚上至少發生2次以上，就屬於「夜尿症」。
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