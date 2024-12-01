台灣成年人牙周病達8成 醫：正確潔牙才是不二法門

根據衛生福利部調查，台灣成年人牙周病盛行率高達8成，其中有一半處於嚴重狀況，成大醫院牙周病科醫師丁羣展表示，重度牙周病大多會建議拔除，但仍有不少民眾希望保留，因此近年透過抗菌光動力療法輔助治療，同時加強口腔清潔，可改善並穩定牙周炎臨床症狀。

台南一名45歲徐姓男子因長期牙齦不時出血，且牙齒容易感到敏感痠痛，前往成大醫院就醫，經檢查發現是重度牙周炎，其右下及左下大臼齒因嚴重齒槽骨破壞，已建議拔除，但徐男希望能盡量保留牙齒。

徐男在醫師建議下，經1年多積極非手術性治療，搭配抗菌光動力療法輔助治療牙周嚴重受損區域，同時加強保持口腔清潔及持續規律回診，總算成功保留牙齒，也改善牙齦出血與敏感問題。

丁羣展指出，台灣民眾對於牙周病治療的需求日益增加，大多會建議拔除，然而大部分患者仍期望保留自己的牙齒。針對這情況只能進行保守性牙周治療，並請民眾加強口腔清潔狀況，盡量減少口腔內的牙周致病菌；牙周破壞較嚴重的牙齒，除使用抗生素等藥物治療之外，抗菌光動力療法最近已成為新的治療選擇。