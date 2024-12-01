獨／開11年！台北人氣同志酒吧「Abrazo Bistro」熄燈

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聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
Abrazo Bistro擁抱餐酒館宣告將於12月31日結束營業。圖／擷取自Abrazo Bistro擁抱餐酒館粉絲頁
Abrazo Bistro擁抱餐酒館宣告將於12月31日結束營業。圖／擷取自Abrazo Bistro擁抱餐酒館粉絲頁

把握最後的機會！台北極具人氣的餐酒館「Abrazo Bistro擁抱餐酒館」在12月1日發布停業預告，表示即將於12月31日結束營業。隨著消息曝光，粉絲們也表示「好可惜」、「為什麼呢？不是生意很好嗎？」

自2013年創立的「Abrazo Bistro擁抱餐酒館」位於台北東區商圈，店內以工業化的裝潢風格，提供義大利麵、燉飯、沙拉、炸物等餐點。每當入夜之後，Abrazo則會化身夜店酒吧，並且提供跨越性別的友善環境，乃是台北極具知名度的同志酒吧，吸引許多民眾前來享受生活。在google map中，Abrazo也獲得超過1,000則評論，平均獲得4.3分。

儘管獲得極高人氣，但Abrazo在12月1日清晨發布公告，表示將於12月31日結束營業，並且感謝粉絲過去的支持與厚愛。隨著公告發布後，粉絲也留言表示「少一個地方去了」、「我的青春都在那」、「去過一次 沒想到也是最後一次」

同志 夜店 粉絲 義大利

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