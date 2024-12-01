大腸癌第三、第四期人數明顯上升 醫曝：可能是「這原因」

大腸癌發生人數連續15年位居第1位，110年癌症登記資料分析結果才洗牌，退居第2名。不過，今年公布的10大癌症死因，前三名為肺癌、肝癌、大腸癌，比較死亡率數字，肝癌已逐漸降低，肺癌因為低劑量電腦斷層早期發現，也有所降低。大腸癌卻居高不下，且第三、第四期患者明顯上升，醫師認為，跟新冠疫情有關。

大腸直腸外科醫學會秘書長、馬偕醫院大腸直腸外科主治醫師賴正大表示，目前的癌症登記資料，統計時間至2021年，當時正值疫情嚴峻，醫療量能全在防疫，並嚴格執行醫院人員管制，即使要至醫院進行健康檢查，也要先進行PCR檢驗，大大影響了民眾意願。

賴正大指出，近二年來，第三、第四期大腸癌患者確實有增加趨勢；而40歲至50歲發現大腸癌的人數也有上升，主要原因是這年齡層大多是員工健康檢查時發現病兆。及早篩檢是防癌關鍵，發現的早期癌症比率高，癌症存活率的關鍵是「期別」，以全國平均值來看，第一期病人的五年存活率可達9成。

日前，健康台灣推動委員會第二次會議聚焦心理健康及癌症防治，賴清德總統提出2030年降低癌症死亡率1/3的目標，政府也宣布2025年將下修大腸癌糞便潛血檢查的年齡，由原本的50至74歲，下修到45至74歲，有家族遺傳病史的高危險族群，也將下修到40歲至44歲。

篩檢後，出現異常就需要追蹤確診，後續的「陽追」也非常重要，賴正大認為，篩檢之後的陽追率是降低癌症威脅的指標，建議可參考產假模式，雇主應給予「陽追假」，讓員工可安排接受進一步檢查。

大腸癌為消化道系統，俗話說「病從口入」，大腸癌大部分是吃出來的，後天不佳飲食作息導致細胞生長異常。賴正大指出，部分大腸直腸癌的發生與遺傳有關，基因突變長出腺瘤性瘜肉症。不過，瘜肉癌變大腸癌，一般來說需要5-10年的時間，可以靠糞便潛血檢查、大腸鏡檢查發現病兆，及早切除以杜絕後患。